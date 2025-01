Santiago Gómez: “Yo sabía al club que venía, Municipal es el más grande de Guatemala”

Los tres futbolistas llegan con la misión de fortalecer una plantilla que busca retomar protagonismo y competir por el título de Liga Nacional.



El delantero argentino Santiago Gómez fue uno de los más esperados en esta conferencia de prensa. Gómez llega a los rojos para asumir la responsabilidad de liderar el ataque.

“Sabemos que será un torneo muy exigente, que jugaremos cada 3 o 4 días, pero lo bueno de nosotros es que tenemos un grupo muy largo. Tenemos esa ventaja que tal vez otro equipo no la puede tener. El reto de venir a Municipal era un salto muy grande e importante para mi carrera", expresó el atacante durante la conferencia.

Por su parte, Rodrigo Saravia, luego de su paso en el futbol de Costa Rica y en esta nueva etapa con Municipal, habló sobre sus expectativas en esta nueva etapa. Saravia destacó que regresar al fútbol guatemalteco con Municipal representa un compromiso personal y profesional.



“Es una oportunidad de trabajo y quería estar en lo más alto del futbol guatemalteco. No me equivoqué al venir a este club, quiero estar en Selección Nacional y sé que este club me dará las armas para estar en un buen nivel", afirmó.

El regreso del Golden Boy

Por su parte, Jhon Méndez, uno de los jugadores canteranos de Municipal, y luego de su paso por Achuapa, regresa a Municipal. El mediocampista enfatizó su deseo de triunfar en esta nueva etapa de su carrera.

“Estoy agradecido por esta oportunidad. Mi objetivo es ayudar al equipo con mi fútbol y lograr grandes cosas esta temporada”, mencionó Méndez, quien también respondió preguntas sobre su regreso al grupo.



Aunque Municipal descansa en la primera jornada del Clausura 2025, el equipo no pierde el tiempo. Los rojos aprovecharán estos días para ajustar detalles tácticos y físicos, enfocados en su debut oficial, programado para el miércoles en casa ante Achuapa.

El plantel realizó una sesión de entrenamiento matutina tras la conferencia, donde se pudo observar a los refuerzos trabajando con intensidad junto a sus nuevos compañeros.



Municipal no solo tiene la responsabilidad de buscar un título más para sus vitrinas, sino también de devolverle la alegría a su fiel afición, que espera ansiosa por ver al equipo volver a lo más alto. Con estos refuerzos y un grupo comprometido, el club tiene todas las herramientas para competir de manera sólida en el Clausura 2025.