Saprissa vs. Mixco: a qué hora juegan y dónde ver el partido de la Copa Centroamericana 2026

El Deportivo Mixco afrontará esta noche una de las pruebas más exigentes de su participación en la Copa Centroamericana 2026, cuando visite al Deportivo Saprissa de Costa Rica, uno de los clubes con más títulos de Centroamérica.

Los chicharroneros llegan a este compromiso con la necesidad de sumar sus primeros puntos en el torneo, luego de caer 2-0 frente al Olimpia de Honduras en su debut y descansar en la segunda jornada. Ante un rival que busca consolidarse en la parte alta del grupo, los dirigidos por Fabricio Benítez necesitan un resultado positivo para mantener sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

El panorama para el conjunto mixqueño es complicado. Con Olimpia y Saprissa en los primeros puestos de la clasificación, una nueva derrota reduciría sus opciones de avanzar. Mixco deberá mostrar orden táctico y mayor contundencia en ataque para competir ante uno de los favoritos del certamen.

El equipo guatemalteco también tendrá el desafío de corregir los errores mostrados en su debut internacional, especialmente en defensa, donde necesitará mantener la concentración durante los 90 minutos para frenar el ataque del cuadro morado. Mixco buscará sorprender en territorio costarricense y obtener un resultado que lo mantenga en la pelea dentro del grupo.

DÍA Hora y dónde ver

El encuentro entre Deportivo Saprissa y Deportivo Mixco se disputará este martes en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, en San José, Costa Rica.

Hora: 20 horas de Guatemala

Estadio: Ricardo Saprissa Aymá

Transmisión: ESPN y Disney+

Los chicharroneros buscarán un resultado positivo en suelo costarricense, en un duelo clave para sus aspiraciones de continuar en la Copa Centroamericana 2026.