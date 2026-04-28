Se enfrentan Marquense y Xelajú por la llave 1

En la previa de Marquense vs Xelajú, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este jueves 30 de abril desde las 16:30 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada.

Marquense y Xelajú se verán las caras el jueves 30 de abril por la llave 1 del Clausura. El encuentro será en el estadio Marquesa de la Ensenada, a las 16:30 horas.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 1 de abril, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Marquense se quedó con la victoria por 1 a 0.

Próximo partido de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
  • Llave 1: vs Xelajú: 3 de mayo – 19:00 horas
Próximo partido de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
  • Llave 1: vs Marquense: 3 de mayo – 19:00 horas
Los resultados de Marquense en partidos del Clausura
  • Temporada Regular: Malacateco 2 vs Marquense 1 (21 de enero)
  • Temporada Regular: Marquense 1 vs Achuapa 0 (24 de enero)
  • Temporada Regular: Cobán Imperial 2 vs Marquense 0 (27 de enero)
  • Temporada Regular: Marquense 1 vs Antigua GFC 1 (1 de febrero)
  • Temporada Regular: Comunicaciones 2 vs Marquense 1 (7 de febrero)
  • Temporada Regular: Xelajú 4 vs Marquense 2 (15 de febrero)
  • Temporada Regular: Marquense 2 vs Mixco 1 (19 de febrero)
  • Temporada Regular: Mictlán 2 vs Marquense 1 (22 de febrero)
  • Temporada Regular: Marquense 0 vs Aurora FC 0 (26 de febrero)
  • Temporada Regular: Municipal 1 vs Marquense 0 (28 de febrero)
  • Temporada Regular: Marquense 2 vs Guastatoya 2 (4 de marzo)
  • Temporada Regular: Marquense 1 vs Malacateco 0 (7 de marzo)
  • Temporada Regular: Achuapa 1 vs Marquense 2 (15 de marzo)
  • Temporada Regular: Marquense 3 vs Cobán Imperial 1 (18 de marzo)
  • Temporada Regular: Antigua GFC 1 vs Marquense 0 (23 de marzo)
  • Temporada Regular: Marquense 1 vs Comunicaciones 0 (29 de marzo)
  • Temporada Regular: Marquense 1 vs Xelajú 0 (1 de abril)
  • Temporada Regular: Mixco 2 vs Marquense 1 (7 de abril)
  • Temporada Regular: Marquense 3 vs Mictlán 0 (12 de abril)
  • Temporada Regular: Marquense 1 vs Municipal 3 (19 de abril)
  • Temporada Regular: Aurora FC 0 vs Marquense 1 (15 de abril)
  • Temporada Regular: Guastatoya 4 vs Marquense 0 (26 de abril)
Los resultados de Xelajú en partidos del Clausura
  • Temporada Regular: Xelajú 4 vs Aurora FC 0 (20 de enero)
  • Temporada Regular: Antigua GFC 1 vs Xelajú 1 (25 de enero)
  • Temporada Regular: Municipal 1 vs Xelajú 0 (28 de enero)
  • Temporada Regular: Xelajú 2 vs Comunicaciones 0 (31 de enero)
  • Temporada Regular: Guastatoya 1 vs Xelajú 0 (7 de febrero)
  • Temporada Regular: Xelajú 4 vs Marquense 2 (15 de febrero)
  • Temporada Regular: Malacateco 1 vs Xelajú 0 (18 de febrero)
  • Temporada Regular: Xelajú 2 vs Mixco 1 (22 de febrero)
  • Temporada Regular: Achuapa 0 vs Xelajú 0 (25 de febrero)
  • Temporada Regular: Xelajú 2 vs Mictlán 0 (1 de marzo)
  • Temporada Regular: Cobán Imperial 1 vs Xelajú 1 (5 de marzo)
  • Temporada Regular: Aurora FC 0 vs Xelajú 0 (8 de marzo)
  • Temporada Regular: Xelajú 1 vs Antigua GFC 1 (15 de marzo)
  • Temporada Regular: Xelajú 3 vs Municipal 1 (19 de marzo)
  • Temporada Regular: Comunicaciones 1 vs Xelajú 3 (22 de marzo)
  • Temporada Regular: Xelajú 1 vs Guastatoya 1 (29 de marzo)
  • Temporada Regular: Marquense 1 vs Xelajú 0 (1 de abril)
  • Temporada Regular: Xelajú 1 vs Malacateco 0 (5 de abril)
  • Temporada Regular: Mixco 3 vs Xelajú 1 (11 de abril)
  • Temporada Regular: Mictlán 2 vs Xelajú 3 (19 de abril)
  • Temporada Regular: Xelajú 3 vs Achuapa 0 (17 de abril)
  • Temporada Regular: Xelajú 2 vs Cobán Imperial 1 (26 de abril)
Horario Marquense y Xelajú, según país
  • Argentina: 19:30 horas
  • Colombia y Perú: 17:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:30 horas

Redacción deportes

