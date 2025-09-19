Se enfrentan Xelajú y Comunicaciones por la fecha 11

En el estadio Mario Camposeco, Xelajú espera por Comunicaciones desde las 20:00 horas, para disputar el encuentro correspondiente por la fecha 11 del Apertura.

Así llegan Xelajú y Comunicaciones

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura

Xelajú fue derrotado en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi frente a Cobán Imperial por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 10 goles y tiene 8 a favor.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura

Comunicaciones viene de vencer a Malacateco en casa por 1 a 0.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 17 de abril, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y Xelajú se quedó con la victoria por 3 a 2.

El anfitrión está en el sexto puesto con 12 puntos (3 PG – 3 PE – 4 PP), mientras que la visita acumula 11 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (3 PG – 2 PE – 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Antigua GFC 20 10 6 2 2 10 2 Municipal 20 10 5 5 0 8 3 Mixco 19 9 6 1 2 4 6 Xelajú 12 10 3 3 4 1 8 Comunicaciones 11 10 3 2 5 -3

Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 12: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 12: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Horario Xelajú y Comunicaciones, según país