Selección de futbol de la PNC obtiene subcampeonato en torneo mundial en México

La selección de futbol de la Policía Nacional Civil (PNC) obtuvo el subcampeonato en el torneo mundial de futbol a nivel policial y de cuerpos de bomberos, efectuado recientemente en Ciudad de México, informó este lunes 18 de mayo la institución.

El director general adjunto de la PNC, Héctor González Prera, entregó un reconocimiento a los 18 jugadores que representaron a Guatemala en la competencia internacional.

Durante la actividad, González Prera felicitó a los agentes por el desempeño mostrado en el campeonato y destacó que el resultado refleja el trabajo en equipo y la disciplina dentro de la institución policial.

“Estamos reconociendo a 18 guerreros que participaron en el primer mundial de futbol a nivel policial y de cuerpos de bomberos. Obtuvieron el segundo lugar y también reconocimientos como portero menos vencido y equipo más disciplinado”, expresó el funcionario.

Añadió que estos logros representan un orgullo para la institución y demuestran el esfuerzo que los agentes realizan tanto en el ámbito deportivo como en sus labores de seguridad.

El director general adjunto también exhortó a los integrantes de la selección a continuar demostrando compañerismo y compromiso en el ejercicio de sus funciones policiales.

Además, indicó que este resultado debe servir de ejemplo para otros atletas de la PNC que practican diferentes disciplinas deportivas.

Uno de los representantes del equipo agradeció el apoyo brindado por las autoridades policiales y resaltó el esfuerzo realizado durante la competencia internacional.

“Esta selección representó dignamente a la Policía Nacional Civil en cada posición de juego. Gracias al esfuerzo de todos los compañeros se logró traer este reconocimiento para Guatemala”, manifestó.

Las autoridades de la PNC señalaron que continuarán impulsando actividades deportivas dentro de la institución como parte de la formación integral de los agentes y como una herramienta para promover valores y disciplina.

González Prera indicó que fomentar el deporte entre los agentes y la juventud puede contribuir a generar cambios positivos en la sociedad guatemalteca.

Selección de fútbol de la PNC de Guatemala subcampeones en el torneo mundial de fútbol a nivel policial y bomberos#SeguridadConTransparencia#ProtegerYServir pic.twitter.com/saP3CYQ8KD — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 18, 2026