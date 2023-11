Selección de Guatemala de Talla Baja ya no va al Mundial de Argentina por falta de apoyo

“Teníamos la ilusión de representar a Guatemala en un mundial. Trabajamos mucho porque queríamos ir a competir y confiábamos en que podíamos hacer un buen papel, pero tristemente, por falta de apoyo, esto ya no podrá ser”, manifestó Fernando García, jugador de dicha selección.

Tanto los jugadores como el cuerpo técnico organizaron diferentes actividades para recaudar los fondos que cubrieran el viaje a Argentina. Incluso tocaron puertas en el sector privado, dependencias del Estado y entes del deporte guatemalteco, pero no fueron apoyados.

“Veníamos realizando algunas rifas para recaudar fondos. Incluso buscamos apoyo en la iniciativa privada, en la Fedefut, la Coordinación Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación (Conader), la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), el Comité Olímpico (COG) y en el Ministerio de Cultura y Deportes, pero lamentablemente no nos pudieron apoyar. Fuimos pocos los que pudimos recaudar el costo del boleto, y así no podíamos viajar. Somos una selección que solo quería representar de la mejor manera a nuestro país”, manifestó García.

García destacó que el equipo está dolido por no poder asistir al Mundial y que se sienten discriminados luego de haber vivido la amarga experiencia de no haber sido escuchados y, sobre todo, apoyados para participar en la competencia en Argentina.

“Estamos tristes, nos sentimos discriminados, que nos hacen de menos por no estar federados o por no pertenecer a alguna organización, y por ello nos hacen a un lado. En otros países como Colombia, Chile o Brasil sí reciben apoyo de su federación, del gobierno; algo que no pasa acá, a pesar de que hemos demostrado que hemos ido a competir y a obtener resultados importantes para Guatemala, pero, al final, como que eso no es valorado”, dijo el seleccionado nacional.