Selección de Guatemala: ¿estará Óscar Santis ante Surinam? Esto dice Luis Fernando Tena

La Azul y Blanco se juega hoy la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026, cuando reciba a Surinam por la cuarta y última fecha de la fase de grupos en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Para este encuentro, el equipo dirigido por el mexicano Luis Fernando Tena, en su segundo ciclo al frente de la Selección Nacional, buscará una victoria para asegurar su presencia en la siguiente fase. Guatemala llega al último partido del grupo con la posibilidad de avanzar a los cuartos de final.

El partido ante Surinam definirá la situación de Guatemala en el torneo. Un triunfo le permitiría clasificarse a los cuartos de final de la Liga de Naciones, instancia que la Selección Nacional aún no ha alcanzado. Una derrota significaría la eliminación del torneo y un nuevo fracaso.

Para este partido, Tena recupera a dos delanteros importante. Darwin Lom vuelve a estar disponible después de cumplir un partido de suspensión en el encuentro del viernes en Paramaribo, por lo que podría regresar al once inicial. Rubio Rubin no tuvo participación debido a molestias físicas en el partido anterior ante Surinam, pero está disponible y podría ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico.

Sin embargo, Óscar “Lelito” Santis no estará disponible debido a la lesión que también le impidió participar en la jornada anterior. Santis disputó el encuentro frente a Jamaica, en el que anotó dos goles, además de 45 minutos ante El Salvador en la victoria 6-0 de Guatemala.

Tena se refirió en conferencia de prensa a la ausencia del futbolista. “No, lamentablemente no. Óscar estaba en un extraordinario momento, había realizado una gran pretemporada y estaba jugando muy bien. Lamentablemente llegó la lesión en el peor momento y no estará convocado. Estará apoyándonos desde la tribuna”, expresó el técnico mexicano.

Sin Santis, la Azul y Blanco buscará los tres puntos ante Surinam, resultado que le permitiría avanzar a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.