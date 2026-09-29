Selección de Guatemala: José Bolaños recibe su primera convocatoria y se suma a las opciones de Tena

La Selección Nacional de Guatemala continúa su preparación para sus próximos compromisos en la Liga de Naciones de la Concacaf. Luego de conocerse la convocatoria de Antonio de Jesús “Chucho” López, de Xelajú MC, la Bicolor confirmó otra de las novedades: el volante ofensivo José Ramón Bolaños, del Deportivo Mixco, recibió su primer llamado a la selección absoluta.

El combinado dirigido por Luis Fernando Tena afrontará los partidos correspondientes a la tercera y cuarta jornadas de la fase de grupo contra Surinam. Guatemala suma tres puntos en el torneo, producto de una victoria y una derrota, y buscará resultados que le permitan avanzar a la siguiente fase como son los cuartos de final.

El Deportivo Mixco anunció la convocatoria de Bolaños en sus redes sociales y expresó su satisfacción por el llamado del futbolista. “Felicitamos a José Bolaños por recibir su primer llamado a la Selección Nacional. Nos llena de orgullo verte dar este gran paso en tu carrera. Te deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa y todo lo mejor en este nuevo reto”, publicó la institución mixqueña.

El volante ofensivo se ha convertido en una de las piezas importantes del esquema de Fabricio Benítez por su velocidad, capacidad de desequilibrio y aporte ofensivo. Sus actuaciones con los chicharroneros le permitieron obtener una oportunidad con la Azul y Blanco, en la que buscará demostrar sus cualidades y convertirse en una alternativa para el cuerpo técnico nacional.

Además de generar peligro por las bandas, Bolaños tiene llegada al área y capacidad goleadora, características que podrían ser un recurso para Guatemala en los partidos contra el conjunto caribeño.

El futbolista deberá incorporarse a los entrenamientos de la selección y ponerse a las órdenes de Luis Fernando Tena, con la posibilidad de debutar con la camiseta nacional en su primera convocatoria con la absoluta.

La inclusión de José Ramón Bolaños representa una alternativa ofensiva para la Bicolor, que busca fortalecer su plantel para el partido del próximo viernes y lunes contra Surinam, rival en la lucha por los primeros puestos del grupo.