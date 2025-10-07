Selección de Guatemala: “Nos jugamos dos finales y podemos lograrlo”, dice Rubio Méndez Rubín,

Sonriente y lleno de positivismo arribó el lunes 6 de octubre a Guatemala el delantero Rubio Méndez Rubín, quien milita en el Charleston Battery, de la USL de Estados Unidos, para unirse a los entrenamientos con la selección nacional, con miras a los juegos de las jornadas tres y cuatro de la eliminatoria mundialista.



Méndez Rubín, segundo máximo goleador de la Bicolor en la era de Luis Fernando Tena —13 tantos—, afirmó que venir a la Selección siempre es motivo de alegría y un honor, sobre todo en este momento decisivo del proceso clasificatorio.



“Siempre es un honor venir a la Selección. Me siento feliz por seguir siendo tomado en cuenta, y más aún en estos momentos en los que nos jugamos todo y tenemos que ir hacia adelante por lo que hemos venido trabajando”, expresó el goleador.



Consciente de lo que significan estas dos visitas —primero a Surinam y luego a El Salvador—, Rubio cataloga los próximos juegos como dos finales, en las que solo piensa en ganar.



“Nos jugamos dos finales cruciales de visita y solo pensamos en ganarlas. Sabemos que no iniciamos bien, pero eso ya lo dejamos atrás, y ahora solo vemos hacia adelante. No pensamos en otra cosa más que en conseguir la victoria. El grupo demostró que puede hacer bien las cosas, y en el último encuentro conseguimos un resultado que nos levantó la moral”, indicó.



El delantero mencionó que, si bien este será su primer duelo contra Surinam, el rival no le resulta desconocido, ya que en ese equipo militan excompañeros con los que compartió en el Utrecht, de Países Bajos.

}

“Sé de la calidad que tiene este equipo. En él están tres futbolistas que jugaron conmigo en el Utrecht y ahora representan a Surinam. No será fácil enfrentarlos, pero esto es lo bonito del futbol: se puede ganar en cualquier cancha y esperamos sacar esa victoria allá”, expresó.



Feliz por el regreso



Además, el ofensivo de la Bicolor mostró su alegría por el regreso de Antonio Chucho López, a quien describió como una gran persona y un jugador que puede aportar mucho al conjunto nacional.



“Me da mucha felicidad el regreso de Chucho. Es una buena persona y gran jugador. Bienvenido de regreso, ya que es un futbolista que puede aportarle mucho al grupo”, dijo.