Selección de Guatemala: Novedades y ausentes en la convocatoria de Tena

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) confirmó por medio de sus redes sociales, que la actual campeona del mundo, Argentina, se enfrentará el 31 de marzo, en la fecha Fifa, a la selección nacional de Guatemala.



La Albiceleste se medirá con el conjunto guatemalteco como parte de su preparación de cara a la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni defenderá el título.



La noticia fue confirmada en redes sociales con el siguiente mensaje: “La Albiceleste jugará un partido amistoso el martes 31 de marzo ante Guatemala”, aunque no se dio a conocer la sede del encuentro.



Con la historia a favor



Esta será la quinta ocasión en la historia en que argentinos y guatemaltecos se vean las caras. Todos los enfrentamientos han sido de carácter amistoso y la balanza favorece a los sudamericanos, con victorias en todos los partidos y un balance de 16 goles a favor y uno en contra.



El primer enfrentamiento fue en el 2008, con victoria argentina (5-0), en un juego de preparación para la Albiceleste rumbo a los Juegos Olímpicos de Beijing. En el 2013 se midieron con Guatemala (4-0), como preparación para Argentina de cara al Mundial de Brasil 2014. En el 2018 volvieron a enfrentarse y el resultado fue 3-0 para los sudamericanos. La última ocasión fue en el 2024, cuando Argentina, ya campeona del mundo, sumó su cuarto triunfo sobre Guatemala (4-0).



Tena define su lista



La Bicolor tendrá dos duelos en el mes y, antes de enfrentarse a Argentina, Guatemala viajará a Italia para medirse con la selección de Argelia, rival de los argentinos en el Mundial 2026.



El duelo se disputará el 27 de marzo en el Luigi Ferraris, en Génova, Italia, a las 13 horas.

Con los compromisos en puerta, el técnico Luis Fernando Tena dio a conocer la convocatoria para ambos encuentros. El mexicano llamó a 21 futbolistas, entre los que destacan como novedades Diego Fernández, de Antigua GFC; Marcelo Hernández, de Cartaginés, y Daniel Méndez, del Pachuca de México.



Mientras que Nicholas Hagen (Columbus), Aarón Herrera (DC United), Rubio Méndez Rubín (El Paso Locomotive) y Nicolás Samayoa, de Municipal, son los grandes ausentes.