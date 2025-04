Selección de Guatemala ya conoce su calendario y sedes oficiales en EE. UU. para la Copa Oro 2025

Este viernes 11 de abril la Concacaf se encargó de compartir el calendario oficial de los partidos y sedes oficiales para las selecciones que participarán en la fase de grupos de la Copa Oro 2025.

La selección de Guatemala, que cayó en el grupo C junto a Panamá, Jamaica y Guadalupe luego del sorteo realizado por la Concacaf en Miami, Florida, EE. UU.

Según la publicación hecha por la Federación Nacional de Futbol de Guatemala, la Bicolor sostendrá sus partidos de la fase de grupos en California y Houston, dos sedes que le vienen bien a la Bicolor por el apoyo de connacionales que viven ahí.

El primer partido será contra Jamaica y cerrará ante Guadalupe, tal y como sucedió en la Copa Oro 2023.

Sedes y calendario oficial de Guatemala en la Copa Oro 2025

La Bicolor nacional debutará en la Copa Oro 2025 el lunes 16 de junio en el Dignity Health Sports Park, un estadio ubicado en Carson, California y también conocido como "la catedral del soccer".

Su rival en el estreno de la Copa Oro será Jamaica (17.00 horas), selección contra la que se medirá tan solo seis días antes en la última jornada de la segunda ronda de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial 2026.

Posteriormente Guatemala se trasladará hasta el Q2 Stadium en Austin, Texas, donde jugará contra Panamá a las 19.00.

Finalmente, cerrará la fase de grupos contra Guadalupe en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, a las 16.00.

La fase de grupos de la Copa Oro 2025 comenzará el 14 de junio con el partido entre México y República Dominicana en el SoFi Stadium a las 19.15 y se extenderá hasta el 24 de junio con la tercera jornada.

La sede de cada partido de cuartos de final en adelante se confirmarán al final de la fase de grupos, y los enfrentamientos se determinarán según las regulaciones del torneo (1D vs. 2A, 1A vs. 2D, 1C vs. 2B y : 1B vs. 2C).

¡ G U A T E M A L A 🇬🇹 YA TIENE CASA EN LA FASE DE GRUPOS!



🗓️ te compartimos el calendario de la azul y blanco para la @GoldCup#VamosGuate #ModoSelección ⚽️💙💪🏽🇬🇹 pic.twitter.com/tf5CeHSjPD — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) April 11, 2025