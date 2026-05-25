Selección de talla baja de Guatemala vence a Estados Unidos y toma impulso rumbo al Mundial 2026

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Selección de talla baja de Guatemala vence a Estados Unidos y toma impulso rumbo al Mundial 2026

La bicolor continúa su preparación internacional y enfrentó a Estados Unidos previo a su participación en Marruecos 2026.

Redacción de deportes

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Jugadores de la Selección de Fútbol de Talla Baja de Guatemala celebran el triunfo 1-0 ante Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: MCD)

Guatemala sorprende en su preparación rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de Talla Baja Marruecos 2026.

Como parte de ese proceso, la selección nacional disputó un partido amistoso ante Estados Unidos en el Domo Polideportivo de la zona 13 capitalina, donde la bicolor ganó 1-0.

La actividad reunió a aficionados, familias y representantes del deporte nacional, quienes acompañaron a ambas selecciones durante la jornada.

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Ambas selecciones generaron distintas oportunidades en ataque. El único gol del partido llegó en el primer tiempo por medio de Freddy González, quien marcó para darle la victoria a Guatemala.

Tras el encuentro, el jugador originario de Petén agradeció la oportunidad de formar parte de la selección nacional y destacó el esfuerzo realizado por el equipo durante el amistoso.

“Me siento muy agradecido de haber marcado ese gol y dar la victoria que tanto necesitábamos para dar un paso más en la selección”, expresó González.

Además, señaló que continuará trabajando para apoyar al combinado nacional de cara a las próximas competencias internacionales.

Al finalizar el encuentro, Fernando García, presidente de la Asociación de Fútbol de Talla Baja de Guatemala, señaló que este tipo de actividades contribuyen a la preparación de la selección y a la promoción del deporte de talla baja en el país.

La selección nacional continuará con su preparación de cara al Mundial de Marruecos 2026, donde representará a Guatemala en la competencia internacional.

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