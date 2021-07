Selección Nacional prepara duelo contra México, que podría ser a puerta cerrada por grito homofóbico

Mientras la Selección de Guatemala corrige algunos de los errores que cometió ante El Salvador en su debut en la Copa Oro, y que le provocaron una derrota de 2-0 en los últimos 10 minutos del juego, la Concacaf analiza que el juego entre mexicanos y guatemaltecos sea a puerta cerrada.

La razón, según el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, citado por medios de México, es la reincidencia del grito homofóbico de “eh puto” cuando el portero rival despeja un balón.

El problema en la Copa Oro comenzó en el partido inaugural ante Trinidad y Tobago. De acuerdo con los directivos mexicanos el árbitro Ricardo Montero, al escuchar en varias oportunidades el grito homofóbico, no aplicó en forma correcta el protocolo.

De acuerdo con medios mexicanos De Luisa informó que no han sido notificados de alguna sanción de Concacaf. “Se nos preguntaba ayer -domingo- si había la posibilidad de jugar a puerta cerrada el próximo miércoles, es una situación que se ha planteado y seguro en las próximas horas tendremos comunicación directa”.

El presidente de la Federación Mexicana condenó el grito, que le hace mucho daño al futbol azteca, y lo que pasó en Dallas contra Trinidad y Tobago. La Fifa y Concacaf han impulsado en los últimos años una férrea lucha contra el racismo y la discriminación en el futbol, pero aún así gran parte de la afición insiste en el grito homofóbico.

En la Eurocopa, por ejemplo, castigaron a Hungría, por actos homofóbicos, con tres partidos de suspensión a su combinado nacional.

El guardameta nacional, Nicholas Hagen, aseguró que “hay que darle vuelta a la página y pensar en el siguiente partido – ante México -.

“Esto es una nueva base, nos tenemos que acomodar, ya tenemos otro partido en dos días. Debemos darle la vuelta a la página y corregir errores”, explicó el portero del Sabail FK de Azerbaiyán.

🇬🇹 "Tenemos que darle la vuelta a la página y sacar esto adelante".🗣️ #NicholasHagen, autocrítico y optimista de cara a lo que viene para la @fedefut_oficial en la #CopaOro21 🏆 #EstoEsNuestro pic.twitter.com/JscImqvZ1E — Gold Cup (@GoldCup) July 12, 2021

El técnico Rafael Loredo sostuvo que la Bicolor no ha jugado mal en los últimos partidos. El problema, aseguró, es que no se le han dado los resultados. Contra El Salvador, expresó: “nos faltó ir al frente. Traté de no tirar a la basura el buen trabajo del profesor Amarini, nos faltó hacer muchas cosas, pero los muchachos hicieron su esfuerzo”.