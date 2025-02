Selección Sub 17 | Rigoberto Gómez deja su continuidad en manos de los dirigentes de la Fedefut

El técnico de la Selección Sub 17 de Guatemala, no quiso dar mayores detalles si continuará con el proceso luego de no conseguir la clasificación a la Copa del Mundo de Qatar 2025.

La Selección Nacional sub 17 de Guatemala tuvo todo a su favor para lograr la clasificación a la Copa del Mundo de Qatar 2025, pero no supo sacarle provecho y se suma a la lista de combinados nacionales que han quedado en deuda.

Un nuevo formato con el camino más corto de solo tres partidos para llegar al mundial, donde tuvo la suerte de estar un grupo en el que no estuvo ninguno de los llamados grandes del área y sobre todo, volvió a ser local y supo sacarle provecho.

Guatemala no mostró el nivel que se esperaba en el Premundial de la Concacaf y el cambio del asistente por el técnico (Rigoberto Gómez por Marvin Cabrera) volvió a dar el mismo resultado: un nuevo traspié para la selección de esta categoría.

Ante este nuevo fracaso, el técnico Rigoberto Gómez lamentó no haber conseguido el boleto mundialista, pero se mostró orgulloso por lo que su equipo dio dentro del terreno de juego.

Guatemala terminó en el segundo puesto del Grupo E con seis puntos, mientras que los haitianos terminaron en el primer lugar y con puntuación perfecta (9 puntos), quedándose con el boleto mundialista.

“Estamos muy dolidos por no conseguir el boleto a Qatar, pero a la vez orgulloso de mis jugadores por todo lo que dieron dentro del campo y solo queda levantar la cabeza y seguir adelante”, mencionó Gómez.

Por segunda ocasión, una selección sub 17 de Guatemala pierde en casa la oportunidad de ir a un Mundial, tal y como sucedió en el 2023. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy Franco).

Gómez también hizo un análisis de lo que falló en este proceso con el que venía trabajando desde hace un año y todo quedó en un simple intento.

“Cuando vemos el análisis del juego, vemos a una selección de Haití más rápida y fuerte. Nosotros llegamos mermados con algunos jugadores que no estuvieron al 100% en la parte física, obviamente también en la parte táctica, contra jugadores que han sido formados en Europa y Estados Unidos; creo que es una muestra para nosotros de donde tenemos que seguir trabajando”, argumentó.

El estratega nacional argumenta que el no contar con algunos jugadores que tenía considerados pasó factura al no poder tener el equipo que en su momento pretendía.

“No voy a negar que hizo falta uno o dos jugadores, como el caso de Bryan por lesión y Decarlo Guerra, que no fue considerado porque su club no le dio permiso, pero de ahí el resto es lo mejor que tenemos y para eso nos alcanzó. Nos quedamos fuera ante una selección que jugó bien, que fue mejor en la parte física y aprovechó sus mejores momentos en cuanto a las acciones de gol”, destacó.

Rigoberto Gómez se responsabilizó por la debacle de su equipo al quedar en deuda por no conseguir la clasificación al mundial que se disputará en noviembre próximo.

“Yo soy el responsable, sabíamos muy bien que sobre este grupo había muchas aspiraciones para clasificar al mundial y eso lo tenemos claro, por eso el único responsable soy yo y ya veremos después qué es lo que pasará”, dijo.

El futuro de Rigoberto Gómez hasta ahora es incierto, ya que el técnico no dio mayores detalles si seguiría con este proceso hacia la sub 20 o continuar con el que viene para la sub 17, tomando en cuenta que el próximo año habrá una nueva oportunidad de conseguir el objetivo de ir a un mundial y su futuro lo dejó en manos de los dirigentes, quienes decidirán si le dan o no la continuidad.

“No soy yo el encargado de decidir eso, obviamente hay personas que deciden sobre el futuro nuestro y por eso no puedo decir más”, confesó.

Cabe resaltar que, aparte de los dirigentes, también pesa la voz del mexicano Luis Fernando Tena, ya que no solo es el técnico de la selección absoluta, sino el coordinador general de selecciones nacionales.

Por ello también es parte de los responsables de tener a los técnicos en las selecciones de categorías de edad limitada.

Por ahora, tanto Gómez como Cabrera se mantendrán en el seno de la Bicolor, ya que ambos son parte del cuerpo de asistentes de Tena en la selección mayor.