Selección Sub-20 de Guatemala: fecha y horario del próximo partido ante Antigua y Barbuda en el Premundial

La Azul y Blanco buscará recuperarse el lunes 27 de julio, cuando enfrente a Antigua y Barbuda en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. En su debut, el equipo dirigido por la federación guatemalteca apenas realizó dos remates a portería.

La Selección Sub-20 de Guatemala debutó con una derrota 0-1 frente a Costa Rica en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026. Los guatemaltecos jugaron con diez hombres desde el minuto 33 tras la expulsión de Emir Ponciano.

Pese a la inferioridad numérica, Guatemala resistió durante buena parte del encuentro. Sin embargo, un potente remate de Keyner Hernández al minuto 76 le dio la victoria a la selección costarricense.

Guatemala cerrará la fase de grupos ante México el 30 de julio. La selección nacional necesita sumar puntos en sus dos próximos compromisos para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar al Mundial Sub-20.

Los datos del próximo partido

Antigua y Barbuda vs. Guatemala Sub-20

Lunes 27 de julio de 2026

5:00 PM hora Guatemala

Estadio Cuauhtémoc, Puebla, México

Calendario completo del Grupo B

Guatemala vs. Costa Rica — Viernes 24 de julio

Antigua y Barbuda vs. Guatemala — Lunes 27 de julio

México vs. Guatemala — Jueves 30 de julio

El partido ante Antigua y Barbuda representa una oportunidad importante para que Guatemala sume sus primeros puntos del torneo y recupere la confianza tras el debut perdido ante Costa Rica.

Una victoria le daría aire al equipo guatemalteco de cara al cierre de la fase de grupos ante México donde el nivel de exigencia volverá a ser máximo para la Selección Sub-20 guatemalteca en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.