Sixto Betancourt: “No he podido debutar en la Selección Mayor y ese es mi sueño”

Sixto Betancourt durante la práctica de la Selección Nacional en el CAR. (Foto Prensa Libre: Cortesía Fedefut)

“Estuve en la Selección Sub 20 —que compitió en el Mundial de Colombia 2011—, pero no he podido debutar en la Mayor y ese es mi sueño. No me esperaba la convocatoria, pero debe ser por el trabajo que se viene haciendo en el club”, fueron las palabras del jugador de 28 años, durante una conferencia de prensa virtual realizada ayer por la Federación Nacional de Futbol.

Betancourt, jugador de Deportivo Malacateco, equipo que quedó eliminado en cuartos de final del Apertura 2020 frente a Xelajú MC, podría debutar frente a Puerto Rico, selección rival de Guatemala en los amistosos que se jugarán el 23 y 26 de enero en el Doroteo Guamuch Flores.

“El rival tiene jugadores en el extranjero, en la MLS, yo lo he visto. Lo importante es sacarle provecho a estos partidos”, añadió Betancourt, quien además aseguró que se siente bien físicamente al igual que el resto de jugadores y que la próxima semana, cuando ya esté el plantel completo, todo será mejor.

Amarini Villatoro trabaja con un grupo reducido de jugadores para preparar estos amistosos, debido a que el torneo Apertura 2020 todavía está en curso y no todos los jugadores están disponibles para ir a la Selección Nacional.