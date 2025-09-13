Sobre el final, Diego Ruiz marcó el gol del empate entre Aurora FC y Xelajú

Emocionante empate a 2 goles entre Xelajú y Aurora FC, por la fecha 9 del Apertura.

Transcurridos 13′ del primer tiempo, Kevin Ruíz remató para festejar el primer gol de Xelajú. La insistencia del rival llevó al empate gracias a Daniel Baján, en el minuto 20 de la misma etapa, después de una jugada. Pero, al minuto 17 de la segunda mitad, el equipo de Amarini Villatoro logró volver a ponerse en ventaja luego de un penal de Pedro Báez. Cuando el duelo parecía liquidado, los de Saúl Phillip igualaron las cosas con Diego Ruiz y una anotación de jugada a los 47′ del mismo período.

El desempeño Diego Ruiz lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Aurora FC mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Pedro Báez fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Xelajú mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

El estratega de Xelajú, Amarini Villatoro, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Rubén Silva en el arco; Kevin Ruíz, Manuel Romero, Widvin Tebalan y Javier González en la línea defensiva; Maynor de León, Jorge Aparicio y Antonio López en el medio; y Pedro Báez, Elmer Cardoza y Romario da Silva en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Saúl Phillip salieron al campo de juego con un esquema 3-6-1 con Liborio Sánchez bajo los tres palos; José Manuel Lemus, Jafet Soriano y Carlos Monterroso en defensa; Allan García, Daniel Baján, Pablo Mingorance, Nicolas Lovato, Alejandro Galindo y Eddie Ibargüen en la mitad de cancha; y Alex Díaz en la delantera.

Sergio Reyna Möller fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Mario Camposeco.

En la siguiente jornada Xelajú se enfrentará de visitante ante Cobán Imperial y Aurora FC disputará el juego de local frente a Mictlán.

Con este resultado, el anfitrión acumula 12 puntos a lo largo del certamen y ocupa el quinto puesto. Por su parte, la visita suma 18 unidades y se ubica en el tercer lugar.

Cambios en Xelajú

57′ 2T – Salió Romario da Silva por Steven Cárdenas

71′ 2T – Salieron Maynor de León por Derrikson Quirós y Elmer Cardoza por Harim Quezada

85′ 2T – Salieron Jorge Aparicio por Juan Cardona y Pedro Báez por Raúl Calderón

Amonestados en Xelajú:

8′ 1T Jorge Aparicio (Conducta antideportiva) y 40′ 2T Kevin Ruíz (Demorar el juego)

Cambios en Aurora FC

69′ 2T – Salieron Nicolas Lovato por José Luis Vivas y Alejandro Galindo por Diego Ruiz

82′ 2T – Salió Alex Díaz por Jorge Batres

89′ 2T – Salieron Carlos Monterroso por Víctor Urias y Allan García por Jorge Ortiz

Amonestado en Aurora FC: