Sobre el final, Emanuel Yori marcó el gol del empate entre Guastatoya y Municipal

Guastatoya y Municipal empataron 1-1 en su duelo correspondiente a la fecha 15 del Clausura.

El marcador se abrió para Municipal con un gol de Yorman Baltazar en el minuto 40 de la segunda mitad. Fue Emanuel Yori quien igualó para Guastatoya en el minuto 51 de la misma etapa.

El desempeño Yorman Baltazar lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Municipal mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Emanuel Yori dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Guastatoya fue importante por convertir 1 gol.

El estratega de Guastatoya, Pablo Centrone, paró al once inicial con una formación 3-5-2 con Rubén Escobar en el arco; Emanuel Yori, Víctor Armas y José Almanza en la línea defensiva; Carlos Alvarado, Joshua Ubico, Ariel Lon, Marlon Sequén y Keyshwen Arboine en el medio; y Denilson Sánchez y Nelson García en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Mario Acevedo salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Braulio Linares bajo los tres palos; César Calderón, Nicolás Samayoa, Darwin Torres y Aubrey David en defensa; Yunior Pérez, Rudy Barrientos, Cristian Hernández y John Méndez en la mitad de cancha; y Yasnier Matos y César Archila en la delantera.

Cristopher Corado fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio David Cordon Hichos.

En la siguiente jornada Guastatoya se enfrentará de visitante ante Xelajú y Municipal disputará el juego de local frente a Malacateco.

Con este resultado, el anfitrión acumula 20 puntos a lo largo del certamen y ocupa el séptimo puesto. Por su parte, la visita suma 22 unidades y se ubica en el quinto lugar.

Cambios en Guastatoya

56′ 2T – Salió Ariel Lon por Víctor Ávalos

82′ 2T – Salió Keyshwen Arboine por Kevin Fernández

Amonestados en Guastatoya:

40′ 1T Denilson Sánchez, 10′ 2T Ariel Lon y 43′ 2T Kevin Fernández

Cambios en Municipal

63′ 2T – Salió John Méndez por Rodrigo Saravia

69′ 2T – Salió Rudy Barrientos por José Mena

70′ 2T – Salieron Cristian Hernández por José Martínez y César Archila por Yorman Baltazar

Amonestados en Municipal:

23′ 1T Darwin Torres, 32′ 1T Nicolás Samayoa y 43′ 2T Braulio Linares

Expulsado en Municipal: