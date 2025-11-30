Sólido triunfo de Antigua GFC por 2-0 frente a Malacateco

Antigua GFC fue superior y ganó la fecha 22 al vencer 2-0 a Malacateco en el estadio Pensativo. Fue Diego Fernández quien marcó el primer gol para Antigua GFC a los 14 minutos de la primera mitad, mientras que el delantero Kevin Macareño sentenció el partido al no perdonar al portero rival en el minuto 37 de la segunda etapa.

Diego Fernández se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Antigua GFC metió 1 gol.

Kevin Macareño se destacó también en el estadio Pensativo. El atacante de Antigua GFC anotó 1 gol.

El técnico de Antigua GFC, Mauricio Tapia, propuso una formación 4-4-2 con Estuardo Sicán en el arco; Kevin Grijalva, Juan Osorio, Alexander Robinson y José Ardón en la línea defensiva; Gerson Chávez, Óscar Castellanos, Santiago Garzaro y Diego Fernández en el medio; y Robinson Flores y Dewinder Bradley en el ataque.

Por su parte, el equipo de Roberto Montoya salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Abel Guzmán bajo los tres palos; Brayan Morales, Víctor Torres, Ditter Lang y Marlon Chun en defensa; José Ochoa, Kevin Ramírez, Roberto Meneses y Kenneth Cerdas en la mitad de cancha; y José Ortiz y Joshua Trigueño en la delantera.

El árbitro Walter López Castellanos fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Pensativo.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 42 puntos y se ubica en el tercer puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 31 unidades y está en el quinto lugar en el torneo.

Cambios en Antigua GFC

58′ 2T – Salió Dewinder Bradley por Juan Francisco Apaolaza

59′ 2T – Salió Santiago Garzaro por Brayam Castañeda

75′ 2T – Salió Diego Fernández por Kevin Macareño

76′ 2T – Salió Gerson Chávez por Selvin Sagastume

83′ 2T – Salió José Ardón por Guillermo Carbonell

Amonestado en Antigua GFC:

29′ 1T Gerson Chávez

Expulsado en Antigua GFC:

22′ 2T Brayam Castañeda (Roja directa)

Cambios en Malacateco

45′ 2T – Salió Víctor Torres por Carlos Pérez Ochoa

62′ 2T – Salieron Joshua Trigueño por Byron Angulo y Kevin Ramírez por Gabino Vásquez

63′ 2T – Salió José Ochoa por Vidal Paz

69′ 2T – Salió José Ortiz por José Franco

Amonestados en Malacateco:

39′ 1T Kevin Ramírez y 30′ 2T Marlon Chun

Expulsado en Malacateco: