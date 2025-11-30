Sólido triunfo de Antigua GFC por 2-0 frente a Malacateco

Diego Fernández se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Antigua GFC metió 1 gol.
Kevin Macareño se destacó también en el estadio Pensativo. El atacante de Antigua GFC anotó 1 gol.
El técnico de Antigua GFC, Mauricio Tapia, propuso una formación 4-4-2 con Estuardo Sicán en el arco; Kevin Grijalva, Juan Osorio, Alexander Robinson y José Ardón en la línea defensiva; Gerson Chávez, Óscar Castellanos, Santiago Garzaro y Diego Fernández en el medio; y Robinson Flores y Dewinder Bradley en el ataque.
Por su parte, el equipo de Roberto Montoya salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Abel Guzmán bajo los tres palos; Brayan Morales, Víctor Torres, Ditter Lang y Marlon Chun en defensa; José Ochoa, Kevin Ramírez, Roberto Meneses y Kenneth Cerdas en la mitad de cancha; y José Ortiz y Joshua Trigueño en la delantera.
El árbitro Walter López Castellanos fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Pensativo.
Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 42 puntos y se ubica en el tercer puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 31 unidades y está en el quinto lugar en el torneo.
Cambios en Antigua GFC
- 58′ 2T – Salió Dewinder Bradley por Juan Francisco Apaolaza
- 59′ 2T – Salió Santiago Garzaro por Brayam Castañeda
- 75′ 2T – Salió Diego Fernández por Kevin Macareño
- 76′ 2T – Salió Gerson Chávez por Selvin Sagastume
- 83′ 2T – Salió José Ardón por Guillermo Carbonell
Amonestado en Antigua GFC:
- 29′ 1T Gerson Chávez
Expulsado en Antigua GFC:
- 22′ 2T Brayam Castañeda (Roja directa)
Cambios en Malacateco
- 45′ 2T – Salió Víctor Torres por Carlos Pérez Ochoa
- 62′ 2T – Salieron Joshua Trigueño por Byron Angulo y Kevin Ramírez por Gabino Vásquez
- 63′ 2T – Salió José Ochoa por Vidal Paz
- 69′ 2T – Salió José Ortiz por José Franco
Amonestados en Malacateco:
- 39′ 1T Kevin Ramírez y 30′ 2T Marlon Chun
Expulsado en Malacateco:
- 43′ 2T Marlon Chun (Roja por doble amarilla)