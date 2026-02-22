Sólido triunfo de Aurora FC por 2-0 frente a Comunicaciones

Durante la fecha 8 del Clausura, Aurora FC se alzó como el claro ganador al vencer a Comunicaciones con un marcador de 2-0. Fue Diego Ruiz quien marcó el primer gol para Aurora FC a los 26 minutos de la primera mitad, mientras que el delantero Jonathan Arévalo sentenció el partido al no perdonar al portero rival en el minuto 48 de la segunda etapa.

Diego Ruiz se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Aurora FC mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Jonathan Arévalo se destacó también en el estadio Municipal Guillermo Slowing. El atacante de Aurora FC anotó 1 gol.

El técnico de Aurora FC, Saúl Phillip, propuso una formación 4-3-3 con Liborio Sánchez en el arco; Carlos Monterroso, José Manuel Lemus, Jafet Soriano y Alex Díaz en la línea defensiva; Daniel Baján, Allan García y José Luis Vivas en el medio; y Nicolas Lovato, Diego Ruiz y Eddie Ibargüen en el ataque.

Por su parte, el equipo de Marco Figueroa salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Fredy Pérez bajo los tres palos; Stheven Robles, José Pinto, Ernesto Monreal y Erick González en defensa; Andy Contreras, Karel Espino y Jose Grajeda en la mitad de cancha; y Dairon Reyes, Omar Duarte y Janpol Morales en la delantera.

El árbitro Wildomar Ramírez fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Municipal Guillermo Slowing.

En la siguiente fecha Aurora FC se enfrentará de visitante ante Marquense, mientras que Comunicaciones jugará de local frente a Municipal. Comunicaciones se prepará para vivir el clásico Chapin, un duelo lleno de pasión con su histórico adversario.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 11 puntos y se ubica en el séptimo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 13 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo.

Cambios en Aurora FC

59′ 2T – Salió Alex Díaz por Víctor Urias

67′ 2T – Salieron Diego Ruiz por Jimmy Álvarez y Eddie Ibargüen por Jorge Ticurú

91′ 2T – Salió José Luis Vivas por Gabriel Grajeda

92′ 2T – Salió Nicolas Lovato por Jonathan Arévalo

Amonestados en Aurora FC:

5′ 2T Alex Díaz y 33′ 2T Carlos Monterroso

Cambios en Comunicaciones

45′ 2T – Salieron Jose Grajeda por Andersson Ortiz, Andy Contreras por Wilson Pineda y Stheven Robles por José Gálvez

64′ 2T – Salió Dairon Reyes por Lynner García

71′ 2T – Salió Omar Duarte por Walter Sandoval

Amonestados en Comunicaciones: