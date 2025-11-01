Solitario gol le da triunfo 1-0 a Antigua GFC sobre Mixco

Antigua GFC superó con lo justo a Mixco, en el marco de la fecha 17 del Apertura. Juan Francisco Apaolaza definió el destino del encuentro, en el minuto 15 del segundo tiempo, al convertir su gol para Antigua GFC.

Juan Francisco Apaolaza se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Antigua GFC mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Juan Carbonell se destacó por su sólida defensa. El defensa de Antigua GFC tuvo un buen nivel .

El técnico de Mixco, Fabricio Benítez, propuso una formación 3-4-3 con Kevin Moscoso en el arco; Jeshua Urizar, Diego Méndez y Jorge Sotomayor en la línea defensiva; Facundo González, Gabriel Arce, Kener Lemus y Christian Ojeda en el medio; y José Bolaños, Nicolás Martínez y Kennedy Rocha en el ataque.

Por su parte, el equipo de Mauricio Tapia salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Estuardo Sicán bajo los tres palos; Alexander Robinson, Juan Osorio, Enzo Fernández y Juan Carbonell en defensa; Héctor Prillwitz, Selvin Sagastume y Gerson Chávez en la mitad de cancha; y Dewinder Bradley, Robinson Flores y Juan Francisco Apaolaza en la delantera.

El árbitro Walter López Castellanos fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Municipal de Mixco.

En la siguiente fecha Mixco se enfrentará de visitante ante Guastatoya, mientras que Antigua GFC jugará de local frente a Cobán Imperial.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 35 puntos y se ubica en la cima de la tabla. Por su parte, el equipo visitante se queda en 32 unidades y está en el tercer lugar en el torneo.

Cambios en Mixco

45′ 2T – Salieron Gabriel Arce por Nixson Flores y Juan Carbonell por Diego Fernández

73′ 2T – Salió Christian Ojeda por Esnaydi Zúñiga

86′ 2T – Salió Kennedy Rocha por Eliser Quiñones

Amonestado en Mixco:

40′ 1T Christian Ojeda

Expulsados en Mixco:

32′ 1T Facundo González (Roja directa) y 12′ 2T José Bolaños (Roja directa)

Cambios en Antigua GFC

63′ 2T – Salió Alexander Robinson por Kevin Grijalva

70′ 2T – Salió Enzo Fernández por Milton Maciel

81′ 2T – Salieron Robinson Flores por Kevin Macareño y Dewinder Bradley por Jostin Daly

Amonestados en Antigua GFC: