Solitario gol le da triunfo 1-0 a Malacateco sobre Cobán Imperial

Durante la fecha 20 del Apertura, Malacateco se llevó una sufrida victoria por 1 a 0 ante Cobán I.. Marlon Chun definió el destino del encuentro, en el minuto 33 del segundo tiempo, al convertir su gol para Malacateco.

Marlon Chun se alzó como el jugador más destacado del partido. El defensor de Malacateco fue importante por convertir 1 gol.

Ditter Lang se destacó por su sólida defensa. El defensa de Malacateco tuvo un buen nivel .

El técnico de Cobán I., Sebastián Bini, propuso una formación 4-4-2 con Tomás Casas en el arco; Blady Aldana, Selvin Tení, Thales Moreira y Eduardo Soto en la línea defensiva; Javier Estrada, Marco Rivas, Steven Paredes y Yonathan Morán en el medio; y Janderson Pereira y Uri Amaral en el ataque.

Por su parte, el equipo de Roberto Montoya salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Miguel Jiménez bajo los tres palos; Andru Morales, Marlon Chun, Carlos Pérez Ochoa y Roberto Meneses en defensa; José Ochoa, Andy Soto y Kenneth Cerdas en la mitad de cancha; y Franklin Quinteros, Joshua Trigueño y Ángel López en la delantera.

El árbitro Sergio Reyna Möller fue el encargado de supervisar el juego en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi.

En la siguiente fecha Cobán I. se enfrentará de visitante ante Xelajú, mientras que Malacateco jugará de local frente a Comunicaciones.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 22 puntos y se ubica en el octavo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 28 unidades y está en el quinto lugar en el torneo.

Cambios en Cobán Imperial

45′ 2T – Salieron Yonathan Morán por Oscar Mejía, Kenneth Cerdas por Byron Angulo y Joshua Trigueño por Vidal Paz

58′ 2T – Salió Selvin Tení por Carlos Alberto Winter

67′ 2T – Salió Steven Paredes por Bryan Lemus

81′ 2T – Salió Eduardo Soto por Edwin Rivas

Amonestados en Cobán Imperial:

41′ 1T Uri Amaral, 42′ 1T Javier Estrada y 3′ 2T Oscar Mejía

Cambios en Malacateco

80′ 2T – Salieron Ángel López por José Ortiz y Javier Estrada por Iker de la Rosa

84′ 2T – Salieron José Ochoa por Wagner Estrada y Andru Morales por Ditter Lang

Amonestados en Malacateco: