Stheven Robles pelea contra el tiempo para regresar junto con el futbol

Stheven Robles espera recuperarse pronto. (Foto Prensa Libre: Carlos Vicente)

Pese a ello el jugador crema lo toma con calma y continúa su trabajo al pie de la letra, con las recomendaciones del cuerpo técnico y médico del club.

Su esposa, Linda, es un bastión importante para este momento en el que el futbol de Guatemala forma parte de un paro mundial y sobre cuya continuidad no se tiene aún nada seguro.

“Gracias a Dios, a la ayuda de mi esposa, Linda, y el cuerpo médico me siento bien. Ella me ayuda casi en todo, por la terapia, porque hay que estar flexionando y extendiéndola a cada rato. Es un gran apoyo mental para mí porque hay que estar fuerte en ese aspecto. Primero Dios vamos a volver y más fuerte”, afirma Stheven Robles.

“Has salido de peores”, le dice su familia también para alentar y darle fortaleza mental al Pelón, que sufrió un esguince en la rodilla derecha —12 de febrero, contra Antigua GFC— que le provocó una lesión del ligamento cruzado anterior, además de dañar los meniscos.

“Por mi familia he estado fuerte, porque hay momentos en los que uno se desespera. El resto de las cosas, con trabajo lo recuperas, pero el tema anímico a veces se complica. Ellos han sido importantes, así como el apoyo del equipo”, agregó.

El defensor Stheven Robles tiene experiencia para manejar este tipo de situaciones. Hace dos años y cuatro meses tuvo que ser operado dos veces. “Casi me muero”, recuerda, ya que se le reventó el intestino un centímetro, en un juego contra Xelajú MC.

“Casi no me lesiono, pero cuando me toca son muy fuertes. Pero así es esto y hay que seguir adelante”, comenta.

No es beneficioso

El paro en el futbol desde el 16 de marzo, por la pandemia del covid-19, beneficia a algunos jugadores que salían de lesiones o que tienen golpes leves, pero a Robles la situación no le trae muchas ventajas.

El jugador manifiesta que es mejor estar trabajando con los entrenadores y cuerpo médico, pero ante la situación trata de seguir todas las indicaciones y señala que ya se siente mejor y confía en que su regreso sea en seis meses, y no ocho.

“El parón no me beneficia mucho porque necesito las terapias y estar con los fisioterapistas, pero aquí en mi casa las estoy haciendo. Me siento bien y bastante fuerte, y trato de seguir al pie de la letra todas las indicaciones del cuerpo médico”, afirma el Pelón.

Robles señala que el trabajo está dando frutos porque ya puede doblar la rodilla y mantenerla recta, algo que hace un mes no podía.

El médico del equipo blanco, Héctor Arreola, también comparte el sentir del jugador, ya que no es lo mismo estar directamente con el fisioterapeuta, Javier Salazar. “Algo están haciendo a distancia, pero no es lo que se tenía programado”, señala.