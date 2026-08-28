Fútbol Nacional
Video | Triunfo venado: Suchitepéquez vence 3-2 a Cobán Imperial y logra la primera victoria del Apertura 2026
El equipo venado luchó hasta el final y encontró el gol decisivo en el tiempo de reposición para celebrar ante su afición.
Suchitepéquez celebra con su afición el triunfo ante Cobán Imperial en el Estadio Carlos Salazar Hijo, donde los venados sufren hasta el último minuto para quedarse con los tres puntos. (Foto Prensa Libre: CSD Suchitepéquez)
Suchitepéquez tuvo que sufrir hasta el último suspiro, pero terminó encontrando el premio que buscaba.
En una noche de emociones, revisiones del FVS y un marcador que cambió varias veces, los venados derrotaron 3-2 a Cobán Imperial en el Estadio Carlos Salazar Hijo y consiguieron su primera victoria del Torneo Apertura 2026.
El partido comenzó cuesta arriba para los locales.
Al minuto 19, Janderson Pereira apareció para adelantar a Cobán Imperial y poner el 0-1 en el marcador.
Suchitepéquez no tardó en reaccionar. Al 24, Frank De León encontró el empate en una acción que tuvo que ser revisada por el FVS antes de ser validada.
Los venados tomaron confianza y, al minuto 35, encontraron el segundo.
Andrés Lezcano apareció para darle vuelta al marcador y colocar el 2-1, nuevamente después de una revisión del sistema utilizado para analizar las jugadas polémicas.
Pero Cobán no estaba dispuesto a marcharse con las manos vacías.
Al minuto 73, Brian Calabrese apareció para devolverle la vida al conjunto visitante y establecer el 2-2. El partido entró entonces en su tramo final con la sensación de que cualquier detalle podía definir al ganador.
Y el detalle llegó cuando el tiempo se agotaba.
Al minuto 90+2, cuando el empate parecía escrito, Carlos Ártola Figueroa hizo explotar el Estadio Carlos Salazar Hijo. Su anotación significó el 3-2 y desató la celebración de los jugadores y aficionados de Suchitepéquez.
Los venados sufrieron. Tuvieron que levantarse después de comenzar abajo en el marcador, soportar la reacción de Cobán y esperar hasta el tiempo de reposición para encontrar la diferencia.
Pero ganaron.
Suchitepéquez suma así su primer triunfo del Apertura 2026, en una noche en la que el sufrimiento terminó convertido en celebración.