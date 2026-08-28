Video | Triunfo venado: Suchitepéquez vence 3-2 a Cobán Imperial y logra la primera victoria del Apertura 2026

Suchitepéquez tuvo que sufrir hasta el último suspiro, pero terminó encontrando el premio que buscaba.

En una noche de emociones, revisiones del FVS y un marcador que cambió varias veces, los venados derrotaron 3-2 a Cobán Imperial en el Estadio Carlos Salazar Hijo y consiguieron su primera victoria del Torneo Apertura 2026.

El partido comenzó cuesta arriba para los locales.

Al minuto 19, Janderson Pereira apareció para adelantar a Cobán Imperial y poner el 0-1 en el marcador.

¡Gol de los Príncipes Azules! 🇬🇹 Janderson Pereira al 19’ pone el 1-0 de Cobán Imperial sobre Suchitepéquez en Mazatenango. ⚽️ pic.twitter.com/EE6o44wpdp — Somos Fox Guatemala (@SomosFox_Gua) August 29, 2026

Suchitepéquez no tardó en reaccionar. Al 24, Frank De León encontró el empate en una acción que tuvo que ser revisada por el FVS antes de ser validada.

¡Gol validado y empate venado! 🇬🇹 Frank de León marca al 24' el 1-1 de Suchitepéquez ante Cobán tras la revisión del FVS ⚽️ pic.twitter.com/pRtwd0b7VD — Somos Fox Guatemala (@SomosFox_Gua) August 29, 2026

Los venados tomaron confianza y, al minuto 35, encontraron el segundo.

Andrés Lezcano apareció para darle vuelta al marcador y colocar el 2-1, nuevamente después de una revisión del sistema utilizado para analizar las jugadas polémicas.

¡Le dieron la vuelta! 🇬🇹 Andrés Lezcano anota el 2-1 al minuto 35 para Suchitepéquez ante Cobán, nuevamente validado por el FVS. ¡Explotó el Carlos Salazar Hijo! ⚽️ pic.twitter.com/e5WTKaaoGS — Somos Fox Guatemala (@SomosFox_Gua) August 29, 2026

Pero Cobán no estaba dispuesto a marcharse con las manos vacías.

Al minuto 73, Brian Calabrese apareció para devolverle la vida al conjunto visitante y establecer el 2-2. El partido entró entonces en su tramo final con la sensación de que cualquier detalle podía definir al ganador.

¡Apareció Calabrese! 🇬🇹 El jugador de Cobán manda a guardar el balón al 74' y firma el 2-2 para los Príncipes Azules ante Suchitepéquez. pic.twitter.com/s00W8lHNqw — Somos Fox Guatemala (@SomosFox_Gua) August 29, 2026

Y el detalle llegó cuando el tiempo se agotaba.

Al minuto 90+2, cuando el empate parecía escrito, Carlos Ártola Figueroa hizo explotar el Estadio Carlos Salazar Hijo. Su anotación significó el 3-2 y desató la celebración de los jugadores y aficionados de Suchitepéquez.

Los venados sufrieron. Tuvieron que levantarse después de comenzar abajo en el marcador, soportar la reacción de Cobán y esperar hasta el tiempo de reposición para encontrar la diferencia.

Pero ganaron.

Suchitepéquez suma así su primer triunfo del Apertura 2026, en una noche en la que el sufrimiento terminó convertido en celebración.