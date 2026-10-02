“Surinam está mejor que hace un año”: la advertencia de Tena antes del partido de Guatemala

La Selección Nacional de Guatemala visitará este viernes a Surinam en Paramaribo por la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf. Una victoria le permitiría igualar en puntos a su rival y disputar el liderato del Grupo B.

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena llega después de la victoria por 6-0 sobre El Salvador, resultado que le permitió recuperarse de la derrota 3-2 ante Jamaica en la jornada inaugural.

El combinado nacional buscará sumar tres puntos en territorio surinamés para igualar a su rival en unidades y superarlo en la clasificación por diferencia de goles.

Guatemala afrontará este compromiso con dos bajas. Óscar Santis quedó descartado por lesión, mientras que Darwin Lom deberá cumplir un partido de suspensión tras acumular tarjetas amarillas. Ante estas ausencias, el seleccionador nacional aseguró que cuenta con jugadores para mantener el funcionamiento del equipo.

“Surinam está mejor que hace un año”, afirma Tena

Antes del encuentro, el técnico mexicano se refirió al desempeño de Surinam en comparación con el equipo que enfrentó Guatemala durante las eliminatorias mundialistas.

“Creo que Surinam está mejor ahora que hace un año. Lo vimos en sus partidos tanto contra Honduras como contra Martinica. Creo que tiene un plantel mejor, más complementado y con más variantes, sobre todo en ataque”, expresó Tena.

El técnico destacó las variantes ofensivas de Surinam y su desempeño reciente.

Tena habla sobre las ausencias

Tena reconoció la importancia de Santis y Lom en el equipo y aseguró que Guatemala cuenta con jugadores para sustituirlos.

“Nos faltan dos jugadores importantes, pero Guatemala lucha y lo demostró en el partido pasado. Seguimos jugando igual, metimos más goles y tenemos gente muy capaz en una muy buena cantidad”, señaló el entrenador.

Guatemala llega al encuentro después de vencer 6-0 a El Salvador y con dos bajas para enfrentar a Surinam.

Tena anticipa un partido disputado

Sobre lo que espera del compromiso de este viernes, el seleccionador nacional anticipó un encuentro disputado. “Espero un partido muy durísimo, parejo y muy disputado”, afirmó Tena.

Guatemala buscará sumar para mantenerse en la lucha por la clasificación. Además, el próximo 5 de octubre volverá a enfrentarse a Surinam, esta vez en la Ciudad de Guatemala.