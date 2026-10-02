Surinam vs. Guatemala: Este es el historial de enfrentamientos y las probables alineaciones en la Liga de Naciones

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Surinam vs. Guatemala: Este es el historial de enfrentamientos y las probables alineaciones en la Liga de Naciones

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Justin Lonwijk de Surinam y William Fajardo de Guatemala, liderarán a sus selecciones en el primero de los dos duelos en la Liga de Naciones Concacaf. (Foto Prensa Libre: Surinam y Byron Baiza).

Justin Lonwijk de Surinam y William Fajardo de Guatemala, liderarán a sus selecciones en el primero de los dos duelos en la Liga de Naciones Concacaf. (Foto Prensa Libre: Surinam y Byron Baiza).

Guatemala quiere que la goleada histórica contra El Salvador sea apenas el comienzo. La Selección Nacional de Futbol se mide esta tarde con Surinam en Paramaribo, por la tercera fecha de la Liga de Naciones de Concacaf, con la motivación en alto y una consigna clara: conseguir un resultado que la acerque a uno de los dos boletos disponibles para la siguiente ronda.


La Bicolor llega fortalecida después del contundente triunfo conseguido sobre los salvadoreños (6-0), un resultado que devolvió confianza al grupo dirigido por Luis Fernando Tena. Ahora, el desafío será trasladar ese impulso a un escenario complicado y contra un rival que llega como líder del grupo B.


Surinam suma dos victorias en el certamen. Primero derrotó a Honduras y, posteriormente, se impuso como local sobre Martinica, por lo que intentará aprovechar de nuevo su condición de anfitrión para mantenerse en la cima.


Además, el conjunto sudamericano tiene una motivación adicional: conseguir por primera ocasión una victoria frente a Guatemala.

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Balance a favor


Sin embargo, los antecedentes favorecen a la Azul y Blanco. Este será el sexto enfrentamiento entre ambas selecciones y el primero en una liga de naciones. Guatemala domina el historial con tres triunfos y dos empates, por lo que Surinam todavía no ha podido vencerla.


El primer enfrentamiento se registró en 1977, durante un campeonato de Concacaf, con triunfo guatemalteco 3-2. El antecedente más reciente se produjo el 18 de noviembre de 2025, en el cierre de la eliminatoria mundialista, cuando la Bicolor volvió a imponerse, esta vez por 3-1.


En Paramaribo, sin embargo, el último capítulo terminó igualado. El 10 de octubre del año pasado, Guatemala y Surinam empataron 1-1.


El reto para Tena y sus dirigidos será mayúsculo, especialmente porque este será el primero de dos enfrentamientos consecutivos ante los surinameses. Guatemala buscará sumar tres puntos de los seis que estarán en disputa entre ambos encuentros, con el objetivo de fortalecer sus aspiraciones de avanzar.


Para este compromiso, el técnico mexicano deberá realizar modificaciones obligadas. Darwin Lom no podrá jugar por suspensión, mientras que Óscar Santis quedó fuera debido a una lesión muscular. Rudy Muñoz y Olger Escobar son las opciones que aparecen para ocupar sus respectivos lugares en el once titular.

ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

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