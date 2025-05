Tapia rompe su silencio de tres años con un título: Antigua GFC se consagra bajo su mando en el torneo Clausura

Al perder la final dirigiendo a Comunicaciones contra Santa Lucía en 2021, Mauricio Tapia marcó una extensa pausa en su carrera, alejándose de las canchas por mucho tiempo, sin imaginar que la vida le tenía preparado un regreso triunfal.

Relajado y tomando mate, Tapia le abrió las puertas de su casa a Prensa Libre y platicó sobre todo lo vivido en la dramática final que le ganó a Municipal, el proceso y algunos momentos difíciles al volver a los banquillos.

“Me siento un poco adolorido. Fue un semestre muy difícil, pero estamos felices”, fueron sus primeras impresiones.

Tapia se siente un privilegiado por la manera en la que volvió a la actividad y reencontrarse con un campeonato lo hace sentir pleno.

“Me considero un privilegiado, que después de tanto tiempo, por la situación con Comunicaciones, donde me tocó irme perdiendo una final e insertarme de nuevo en el medio y conseguir un título, es sentirse pleno”, afirmó.

Recibimiento inesperado

El técnico estaba motivado por estar de vuelta en la que siempre consideró su casa, a la que, antes de partir, dejó tres títulos de liga. Sin embargo, no todo fue como lo esperaba, ya que una parte de la afición mostró su inconformidad, actitud que sorprendió al argentino, aunque no le hizo perder el enfoque en el objetivo para el que la directiva lo había contratado, mostrándole total confianza y respaldo.

“Yo pensaba que mi regreso a casa iba a ser tomado muy bien, y fue todo lo contrario. Me sorprendió este tipo de bienvenida, pero le pusimos el pecho y fuimos avanzando. El camino no fue fácil; tuvo sus altas y bajas, pero nunca perdimos el enfoque ni dejamos de creer en lo que queríamos hacer, sobre todo en un proyecto que lleva años y que empezó con nosotros. Hoy puedo ratificar para qué me trajeron con un título más; creería que un ciclo se cumple y que lo que viene lo podremos transitar de la mejor manera”, dijo.

Cambio obligado

Su verdadero regreso se dio en octubre de 2024 para dirigir a Deportivo Marquense. El argentino estuvo en el ojo del huracán, ya que tuvo un efímero paso de dos meses y renunció para volver a Antigua GFC.

Tapia fue centro de críticas y señalamientos por dejar tirado el proyecto de los leones, pero su decisión iba más allá de cualquier interés económico o deportivo, ya que la propuesta de los antigüeños lo tomó por sorpresa. Fue Eva, su hija, quien lo llevó a cambiar su rumbo y regresar a casa.

“Fue algo que me sorprendió, porque no esperaba que me llamaran de Antigua. En los tres años que pasé sin dirigir, estuve tiempo completo en mi casa y compartiendo con mi nena; tenía un rol de padre activo y nos apegamos mucho. Eva es el motor que me impulsa en esta etapa de mi vida y un empuje que yo no creía que podía tener. Cuando me tocó irme a San Marcos, a la nena no le hacía bien y lo manifestó de muchas formas: cambió su comportamiento, lloraba, estaba triste. Lo que pensé que sería algo normal empezó a pesar mucho, al punto de tener que venir entre semana y, después de los entrenamientos, viajar para estar con ella un par de horas y luego regresar a San Marcos”, confesó.

Mauricio Tapia conversa con Prensa Libre, en la comodidad de su casa en la Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila).

Hacer ese sacrificio no le pesaba a Tapia, quien nunca perdió la concentración en su trabajo, pero sí le preocupaba la situación por su hija, y el desgaste del ir y venir ya le pasaba factura. Por ello, puso sus prioridades en una balanza para tomar la decisión.

“Yo sabía la responsabilidad que tenía en San Marcos, pero mi hija no tenía la capacidad de entenderlo como yo, y eso empezó a preocuparme. Tenía en mis planes cumplir con los seis meses, pero en eso apareció lo de Antigua y lo primero que hice fue pensar en mi hija; eso estaba por encima de todo”.

Valió la pena

Tapia le dio vuelta a la página y se enfocó de lleno en trabajar en su regreso al club que lo catapultó en la Liga Nacional. Con él ya había escrito una historia, pero tenía el compromiso de hacer una nueva, tras seis años de sequía.

Tuvo un torneo con altibajos en la fase de clasificación, pero en la recta final el equipo cambió completamente y se volvió contundente y más sólido. El argentino destaca que, más allá de lo futbolístico, la mentalidad de sus futbolistas jugó un papel determinante.

“Fue un torneo muy duro por todo el entorno de jugar muy seguido. Tuvimos momentos difíciles, pero supimos encararlos. En la fase final, el equipo cambió y fuimos contundentes; los chicos sabían que teníamos una gran oportunidad de ser campeones y en eso se enfocaron. Su poder mental fue más allá, y cada uno tenía la certeza de que podíamos lograr el objetivo; eso fue lo que plantamos desde que llegamos: creer que se podía, y se logró”, argumentó.

Recompensa

El técnico sudamericano resaltó que la final ganada recientemente contra los rojos fue similar a la ocasión que le tocó perder cuando dirigió a los cremas en 2021, ya que todo se definió en el último suspiro del juego.

“Esta final tiene un sabor especial, ya que me hizo recordar la vez que la perdí contra Santa Lucía. En aquella oportunidad se nos fue de las manos en lo último del partido y, en esta ocasión, la gané en la recta final. Creo que la vida me recompensó en esta ocasión”, mencionó con mucha alegría.

Todo a su favor

Tapia recordó cómo vivió esos últimos instantes del juego contra los escarlatas. El volver después de estar en desventaja e igualar la serie, hasta el momento en que se le paró la respiración antes del fallo de Davis Contreras, y el desahogo de ver el balón en la red para festejar el gol del título.

“Fueron momentos muy tensos. Era arriesgarlo todo, y mandamos un mensaje claro de que íbamos por el partido, que ellos —Municipal— no lograron descifrar. Logramos empatar y seguimos presionando. Pero cuando ellos nos atacan con el panameño y veo que se va solo, se me fue la respiración; al ver que el balón no entró, ahí dije: Esto es para nosotros, y así fue. Logramos anotar; yo solo vi el balón dentro de la red y ni me di cuenta de que Bradley lo había marcado. Sentí un alivio grande, y ya el resto es historia”, concluyó.

Tapia celebra un título más con Antigua GFC, el cuarto a nivel personal. (Foto Prensa Libre: Esbin García).

Un título más suma Tapia a su palmarés. De las cinco estrellas que tiene Antigua GFC, cuatro han sido bajo su gestión, y Municipal es su mejor cliente, al que ha derrotado en tres ocasiones.