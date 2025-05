Técnico de Mictlán dice haber renunciado por dignidad, después de lograr el ascenso a Liga Nacional

La noticia sorprendió a muchos. Tras llevar a Mictlán de vuelta a la Liga Nacional y disputar la final del Clausura 2025, el técnico Chino Vásquez ha confirmado que no continuará al frente del equipo conejero. Una decisión que, aunque se da en un momento de éxito deportivo, responde a una profunda reflexión sobre las condiciones con las que se enfrentaría en la máxima categoría.

Vázquez, uno de los entrenadores guatemaltecos más destacados del último año, dejó en claro que su salida no tiene que ver con ofertas de otros clubes, sino con la falta de condiciones reales para competir de forma digna en una liga donde las diferencias presupuestarias marcan el ritmo.

El entrenador, que consiguió el título del Apertura 2024 y volvió a meter al cuadro de Asunción Mita en la élite del fútbol nacional, hizo una pausa para agradecer el respaldo de la directiva, en especial a don Paco, presidente del club. “Fueron honestos conmigo desde el principio. Me dijeron que harían todo lo humanamente posible, pero sin comprometerse a fichajes que no pudieran pagar”, señaló Vásquez.

“No me voy porque tenga otro equipo, me voy porque no considero prudente seguir en condiciones que no permiten competir. No quiero ser uno más que a la cuarta o quinta jornada ya esté fuera. No quiero engañar a la afición ni engañarme a mí mismo”, destacó.

El ascenso de Mictlán fue una hazaña en sí misma. Con un plantel modesto pero disciplinado, el equipo logró resultados notables bajo la conducción del Chino, quien supo formar un grupo competitivo y aguerrido. Sin embargo, ahora que toca pensar en la Liga Nacional, las diferencias con instituciones más fuertes se vuelven evidentes.

“Es una realidad: no puedes competir con Municipal, Comunicaciones, Antigua, Xelajú o Cobán si no tienes un presupuesto cercano al millón de quetzales. Sería mentirnos”, declaró. “La Liga Nacional es otro mundo, y sin herramientas adecuadas, es muy difícil sostener un proyecto”.

Vázquez también aprovechó para alzar la voz en defensa de los técnicos guatemaltecos, quienes a menudo son relegados o removidos prematuramente de sus cargos. “Dicen que los entrenadores nacionales no tenemos la capacidad, pero eso es falso. Lo que nos falta son oportunidades reales, proyectos serios y confianza a largo plazo”, lamentó.

La decisión ha sido tomada con calma, pero también con dolor. El Chino Vázquez no esconde su cariño por el club, por la afición y por la ciudad que lo recibió con los brazos abiertos. Pero su salida también representa un llamado de atención sobre las profundas desigualdades que aún persisten en el fútbol guatemalteco.

“Nos vamos tranquilos, con la frente en alto y las manos limpias. Cumplimos. Pero también sabemos que sin condiciones, no se puede seguir”, dijo al despedirse.

Por ahora, su futuro es incierto. “No tengo equipo. Estoy en las manos de Dios. Pero prefiero eso, a quedarme en un lugar donde no se puede trabajar con justicia”, concluyó.