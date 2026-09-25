Tena sorprende con la alineación de Guatemala para debutar ante Jamaica en la Liga de Naciones

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Tena sorprende con la alineación de Guatemala para debutar ante Jamaica en la Liga de Naciones

Kenderson Navarro, Jorge Aparicio y la dupla Darwin Lom-Rubio Rubín son las principales novedades del once elegido para enfrentar a Jamaica.

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La Selección Nacional de Guatemala debuta en la Liga de Naciones contra Jamaica. (Foto Prensa Libre: FFG).

La Selección Nacional de Guatemala debuta en la Liga de Naciones contra Jamaica. (Foto Prensa Libre: FFG).

La Selección Nacional de Guatemala vuelve este viernes 25 de septiembre a la competencia oficial cuando visite a Jamaica en el Estadio Nacional de Kingston, en su debut en la Liga de Naciones de la Concacaf. El encuentro, programado para las 18 horas de Guatemala, representa el primer torneo oficial de la Bicolor después de quedar fuera de la Copa del Mundo 2026.

Luis Fernando Tena afronta este nuevo proceso con la necesidad de comenzar la competición con un resultado que permita a Guatemala encaminar sus objetivos en el torneo. El técnico mexicano reconoció que espera un partido intenso ante los Reggae Boyz, aunque manifestó su confianza en el grupo que conformó para afrontar este compromiso.

Tena también definió su alineación titular y presentó algunas variantes respecto a lo que venía trabajando. La principal sorpresa está en la portería, donde Kenderson Navarro será titular en lugar de Nicholas Hagen, dos guardametas que han tenido poca participación regular con sus respectivos clubes. El técnico se inclinó finalmente por el arquero de Municipal.

En defensa, ante las ausencias de José Pinto y otros elementos, Allen Yanes volverá a desempeñarse como central junto a Nicolás Samayoa, pese a que Guatemala también cuenta con Kevin Ruiz y Carlos Estrada como alternativas. Yanes ha venido cumpliendo esa función con Deportivo Mixco.

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Otra de las novedades será el regreso de Jorge Aparicio al once inicial. El mediocampista de Xelajú MC, quien llevaba meses sin ser tomado en cuenta, formará pareja en la zona central con José Rosales.

En ataque, Tena apostará por Darwin Lom y Rubio Rubín, quienes tendrán la responsabilidad de generar peligro frente al arco jamaiquino. El once lo completan Kenderson Navarro; Aarón Herrera, Allen Yanes, Nicolás Samayoa y José Morales; Óscar Santis, Jorge Aparicio, José Rosales y Rudy Muñoz; Rubio Rubín y Darwin Lom. Samayoa será el capitán.

El antecedente en Kingston tampoco favorece a Guatemala: en sus cinco visitas anteriores ante Jamaica, la Bicolor suma cuatro derrotas y un empate. En el historial general, ambos equipos se han enfrentado 20 veces, con 12 triunfos jamaiquinos, cuatro empates y cuatro victorias guatemaltecas.

El desafío comienza así para una Bicolor que busca abrir una nueva etapa competitiva después del golpe de la eliminación mundialista y que tendrá en Jamaica su primera prueba oficial.

Esta es la alineación de Guatemala

Portero

  • Kenderson Navarro

Defensas

  • Aarón Herrera
  • Allen Yanes
  • Nicolás Samayoa
  • José Morales

Volantes

  • Óscar Santis
  • Jorge Aparicio
  • José Rosales
  • Rudy Muñoz

Delanteros

  • Rubio Méndez Rubín
  • Darwin Lom

ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

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