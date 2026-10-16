Torneo Apertura 2026: Municipal, Aurora y Marquense jugarán en nuevos horarios este domingo

La Liga Nacional de Guatemala disputará este fin de semana la jornada 15 del Torneo Apertura 2026, que comenzará el domingo con cuatro encuentros, continuará el lunes con un partido y concluirá el martes con el último compromiso de la fecha.

Será una jornada importante para las aspiraciones de los clubes. Mientras algunos equipos buscarán consolidarse en los primeros lugares de la clasificación, otros intentarán sumar puntos para alejarse de la parte baja de la tabla.

Sin embargo, la Liga Nacional confirmó cambios en los horarios de tres partidos programados para el domingo, por lo que los aficionados deberán tomar en cuenta las modificaciones anunciadas.

El primero de los encuentros que sufrió un cambio será el que abrirá la jornada dominical. Aurora FC recibirá a San Pedro en el estadio Cementos Progreso. El compromiso estaba programado para las 11 horas, pero ahora comenzará a las 11.30 horas, media hora después de lo previsto inicialmente.

Otro de los partidos que tendrá una modificación será el enfrentamiento entre Municipal y Guastatoya, dos equipos que se mantienen en la lucha por los primeros lugares del campeonato. El encuentro, que se disputará en el estadio Manuel Felipe Carrera, estaba programado para las 17 horas, pero finalmente comenzará a las 18 horas.

📍 CAMBIO DE HORA 📍 📢 Reprogramación Oficial | Categoría Mayor ⚽ Jornada 4 | Segunda Vuelta | Apertura 2026 ⚽ Municipal 🆚 Guastatoya 🕥 domingo 18 de octubre | 6:00 PM 📍 Estadio El Trébol, zona 3 ciudad de Guatemala. https://t.co/KC6qkmCvMJ — Liga Bantrab (@LigaBantrab) October 16, 2026

Por su parte, el último cambio corresponde al partido que cerrará la actividad del domingo. Marquense recibirá a Suchitepéquez en el estadio Marquesa de la Ensenada. El encuentro estaba previsto para las 19.10 horas, pero fue reprogramado para las 20.10 horas.

📍 CAMBIO DE HORA 📍 📢 Reprogramación Oficial | Categoría Mayor ⚽ Jornada 4 | Segunda Vuelta | Apertura 2026 ⚽ Marquense 🆚 Suchitepéquez 🕥 domingo 18 de octubre | 8:10 PM 📍 Estadio Marquesa de la Ensenada, San Marcos. https://t.co/DNipzBkkQC — Liga Bantrab (@LigaBantrab) October 16, 2026

Nuevos horarios para el domingo

Estos son los tres encuentros de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 que tendrán modificaciones en sus horarios:

Aurora FC vs. San Pedro: 11.30 horas.

11.30 horas. Municipal vs. Guastatoya: 18 horas.

18 horas. Marquense vs. Suchitepéquez: 20.10 horas.