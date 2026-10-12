Torneo Apertura 2026: tabla de posiciones de los grupos A y B de la Primera División después de la fecha 16

La Primera División del futbol guatemalteco continúa su marcha y este fin de semana se disputó la jornada 16 del Torneo Apertura 2026. El campeonato ha entrado en su etapa más emocionante, ya que únicamente restan dos jornadas para el cierre de la fase de clasificación, en la que varios equipos siguen peleando por asegurar un lugar en la liguilla.

Tanto en el Grupo A como en el Grupo B, la batalla continúa muy cerrada, no solo por los primeros puestos de la tabla, sino también por los boletos disponibles para la siguiente ronda. Con apenas seis puntos por disputarse, cada partido y cada gol podrían marcar la diferencia en las aspiraciones de los clubes que buscan llegar a la fiesta grande del certamen.

Tras 16 fechas disputadas, Huehuetecos se mantiene como líder del Grupo A con 30 puntos y se convirtió en el primer equipo del sector en asegurar matemáticamente su clasificación a la siguiente fase.

En la segunda posición aparece Aguacatán con 27 unidades, seguido por Copalera, que suma 25 puntos. Coatepeque ocupa la cuarta casilla con 23 unidades, apenas una más que Santa Lucía, Gomerano e Iztapa, equipos que comparten 22 puntos y mantienen una cerrada disputa por permanecer en zona de clasificación.

La pelea también involucra a Quiché, que con 21 unidades permanece a corta distancia de los puestos de acceso a la liguilla y buscará aprovechar las últimas dos jornadas para meterse entre los mejores de su grupo.

En la parte baja de la tabla se encuentran Chichicasteco, con 16 puntos, y Amatitlán, que ocupa el último lugar. Ambos conjuntos ya quedaron sin posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente ronda.

En el Grupo B, tres clubes ya lograron sellar su clasificación y se han distanciado del resto de los competidores. Nueva Santa Rosa lidera la clasificación con 36 puntos, seguido muy de cerca por Sacachispas, que acumula 35 unidades.

En la tercera posición aparece Mictlán con 33 puntos. Los tres equipos ya confirmaron su presencia en la fase final del torneo y son candidatos para pelear por el título del Apertura 2026.

Por detrás, Sayaxché ocupa el cuarto puesto con 25 unidades. Fraijanes es quinto con 23 puntos, la misma cantidad que San Benito, que se ubica en la sexta casilla. Achuapa marcha séptimo con 17 puntos, seguido por Chiquimulilla, con 16. Más abajo aparecen AFF Guate, con 12 unidades, y Champs Guate, en el último lugar con 5 puntos. Estos equipos ya no tienen opciones de clasificar a la fase final del campeonato.

Dos jornadas decisivas

La fase regular entra en su tramo definitivo y las próximas dos fechas prometen emociones en ambos grupos. Mientras algunos equipos buscarán asegurar los primeros lugares para llegar con ventaja a la liguilla, otros intentarán aferrarse a sus últimas posibilidades de clasificación. Con tan poco margen de error y seis puntos todavía en disputa, el desenlace de la fase regular apunta a ser muy intenso en ambos grupos.