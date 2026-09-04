Torneo Apertura: Antigua GFC consigue trabajada victoria sobre Aurora FC

Antigua GFC y Aurora FC protagonizaron ayer un partido dinámico en el estadio Pensativo, que abrió la séptima jornada del torneo Apertura y dejó una trabajada victoria 2-1 para los coloniales, que tuvieron que esperar hasta el final del juego para celebrar.

Esta fue la quinta victoria de Antigua GFC en el campeonato. Con un partido menos, llegó a 15 puntos y, de momento, regresa a la cima de la clasificación, a la espera de lo que suceda en el duelo de mañana entre Municipal y San Pedro, donde cualquiera de los dos podría desplazarlo.

Mientras que el conjunto aurinegro sigue sin ganar fuera de casa y, con esta cuarta derrota, se queda con nueve puntos.

Fue un encuentro de ida y vuelta, en el que ambos conjuntos contaron con grandes oportunidades para marcar, sobre todo Antigua GFC, que fue el más insistente, pero se topó con la figura del guardameta Diego Navas, quien tuvo importantes intervenciones para evitar la caída de su marco.

Ante los constantes fallos en ofensiva, parecía que el gol sería el gran ausente, pero tanto coloniales como aurinegros dejaron lo mejor para la parte final del compromiso.

Los goles

En la parte complementaria, el partido subió de nivel y llegaron los goles. Primero, al minuto 51, Kevin López sacó un potente remate de tiro libre que, con la complicidad del portero Navas, puso en ventaja a los de casa.

Aurora no se quedó atrás y, al 71, encontró la igualdad gracias a un potente remate de Carlos Monterros. Todo apuntaba a un empate, pero los coloniales no bajaron la guardia, adelantaron sus líneas y, al minuto 80, Kevin López cobró un tiro de esquina y encontró sin marca a William Fajardo, quien remató de cabeza para sentenciar el triunfo antigüeño.