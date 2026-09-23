Torneo Apertura: Xelajú MC golea 4-0 a Antigua GFC y celebra una noche contundente en el Mario Camposeco

Xelajú MC celebró este miércoles 23 de septiembre una contundente victoria 4-0 sobre Antigua GFC en el estadio Mario Camposeco, en un partido de reposición correspondiente a la cuarta jornada del torneo Apertura, donde los quetzaltecos fueron superiores y encontraron en los penaltis y la contundencia ofensiva el camino para quedarse con los tres puntos.

Desde el inicio, Xelajú tomó la iniciativa y se instaló en campo contrario. Jorge Moreno tuvo trabajo desde los primeros minutos y respondió ante los intentos de Yair Jaén y Juan Cardona. Al minuto 5, Óscar Mejía había marcado, pero el tanto fue anulado por fuera de lugar luego de la revisión en el FVS.

La insistencia local tuvo premio al 20’, cuando Diego Casas cayó dentro del área tras una falta de Michael Zamora. El árbitro Walter López revisó la acción y confirmó el penalti. Casas tomó el balón y ejecutó al estilo Panenka para poner el 1-0 al minuto 25.

Antigua intentó reaccionar, aunque Xelajú mantuvo el control. Cuando el primer tiempo estaba por terminar, Jorge González cometió una falta sobre Casas y nuevamente se señaló penal. Esta vez fue Yair Jaén quien asumió la responsabilidad y con un potente remate raso venció a Moreno para el 2-0.

En el complemento, los aguacateros buscaron descontar y adelantaron líneas. Maziero tuvo una oportunidad de cabeza, pero su remate se marchó desviado. Xelajú respondió aprovechando los espacios y al 66’ amplió la diferencia.

Óscar Mejía recibió dentro del área, dejó atrás a un defensor y definió de zurda para el 3-0. Antigua realizó modificaciones, pero no consiguió cambiar el rumbo del encuentro.

Steven Cárdenas ingresó al minuto 73 y apenas un minuto después apareció dentro del área para marcar el cuarto. La jugada fue anulada por una mano tras la revisión del FVS, pero al minuto 81 volvió a encontrar el balón y esta vez su anotación fue validada.