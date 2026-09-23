Invasión de aficionados le cuesta una fuerte multa a Comunicaciones

La crisis de Comunicaciones sumó un nuevo capítulo fuera de la cancha luego de que el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional resolviera sancionar económicamente al club por los incidentes protagonizados por aficionados al finalizar el partido frente a Guastatoya.

El encuentro, disputado en el estadio Cementos Progreso, terminó con victoria del conjunto pechoamarillo y provocó la molestia de los seguidores cremas, quienes reaccionaron ante una nueva derrota que profundiza el complicado momento deportivo que atraviesa el equipo.

De acuerdo con el reporte presentado por el comisario del partido, César Castillo Paz, aproximadamente 150 aficionados identificados con la barra Ultra Sur ingresaron por la fuerza al estadio después del encuentro y se dirigieron hacia el sector de los camerinos.

Según el informe, los aficionados empujaron y patearon el portón de acceso a los camerinos, pese a la presencia de 40 elementos de seguridad privada y 13 agentes de la Policía Nacional Civil.

Una vez en el sector, los seguidores lanzaron objetos y patearon la puerta que conduce al camerino de Comunicaciones, con la intención de ingresar y agredir a los integrantes del equipo. El reporte señala que durante aproximadamente 30 minutos intentaron abrir la puerta, pero no consiguieron su objetivo.

Finalmente, los aficionados abandonaron las instalaciones por su propia voluntad. El informe también establece que no se produjeron daños físicos contra jugadores de Comunicaciones, Guastatoya, el cuerpo arbitral ni el personal de seguridad.

Ante la situación, los encargados de seguridad y miembros de la junta directiva coordinaron el ingreso de más elementos policiales para garantizar la salida del conjunto visitante y del cuerpo arbitral. Ambos grupos abandonaron el estadio alrededor de las 23:00 horas bajo resguardo de la Policía Nacional Civil y Fuerzas Especiales.

Comunicaciones deberá pagar Q20 mil

Tras analizar el reporte arbitral y las evidencias presentadas, el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional decidió imponer una multa de Q20 mil a la directiva de Comunicaciones.

La resolución se fundamenta en el artículo 51 del Reglamento Disciplinario, relacionado con el incumplimiento de las normas de seguridad. En específico, se aplicó el apartado que contempla la invasión del terreno de juego por parte del público al finalizar un partido, siempre que no se produzcan agresiones o intentos de agresión contra árbitros, jugadores, cuerpos técnicos, directivos, oficiales de partido, periodistas o cuerpos de auxilio y seguridad.

De esta manera, Comunicaciones deberá asumir una nueva consecuencia administrativa en medio de una crisis deportiva que se ha agravado después de la derrota ante Guastatoya.