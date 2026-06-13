Torneo Juega por Tu Barrio corona a sus primeros campeones

En el Estadio Cementos Progreso en la zona 6 de la capital se llevó a cabo este sábado 13 de juniola gran final de la primera edición del torneo de futbol Juega por Tu barrio 2026, iniciativa realizada sin fines de lucro en la que participaron más de 160 equipos infantiles de distintos sectores del departamento de Guatemala.

Según indicó Alejandro Dávila, director operativo del programa Juega por Tu Barrio, esta es la primera edición del torneo, que se dividió en dos categorías y cuatro regiones. La primera categoría fue para menores nacidos entre el 2012 y el 2013, y la segunda, para menores nacidos entre el 2014 y el 2015.

"Tuvimos en esta primera edición cuatro regiones. La primera región de la ciudad capital jugó en el Complejo Brío; la región de municipios fuera de la capital, del lado norte y Chinautla, jugó en las canchas alternas de Cementos Progreso; la región 3 jugó en Mixco, en las canchas de Bosques de San Nicolás, y la región 4 jugó en las canchas Más Futbol, en el campo de Santa Clara, Villanueva; allí jugaron Villanueva, Amatitlán, Villa Canales y todos los municipios aledaños", afirmó Dávila.

También explicó que se formaron 40 equipos por cada región, para un total de 160 equipos confirmados, provenientes de las diferentes zonas de la capital, Mixco, Chinautla y Villa Nueva.

La actividad de este sábado inició las 11 de la mañana y finalizó alrededor de las 18.30 horas. En la misma se disputaron dos finales por el titulo de Héroes del Barrio.

La primera en la categoría 2012 – 2013 entre los equipos La Academia y Palermo FC y la segunda en la categoría 2014–2015 entre los equipos Gigantes FC y Maracaná FC.

Los encuentros se llevaron a cabo durante la tarde del sábado 13 de junio en las instalaciones del Estadio Cementos Progreso en la zona 6 capitalina. (Foto Prensa Libre: Tomada de Facebook Deportes Bantrab).

En el primer juego, el equipo de La Academia se impuso por 3 goles a 0 y se adjudicó el campeonato de la categoría 2012–2013. Mientras que en la categoría 2014–2015 el equipo de Gigantes FC se impuso en la tanda de penales (6-5) al Maracaná FC después que terminarán en el tiempo reglamentario con un marcador de 2 a 2.

También se destacó a los goleadores del torneo y a los porteros de los equipos que disputaron la final por su excelente desempeño durante el evento futbolístico.

Partido de leyendas

Previo a las finales se desarrolló un partido de leyendas del futbol guatemalteco en los que participaron exjugadores profesionales como Martín Machón, Rigoberto Gómez, Claudio Rojas, Jorge Rodas, Edwin Westphal entre otros.

El resultado del juego fue de 2 goles a favor de las Leyendas del Futbol, y 4 tantos a favor del equipo Juega por Tu Barrio.

Dani Alves en la final

En la final del torneo Juega por Tu Barrio también se contó con la participación especial del exfutbolista y exseleccionado brasileño Dani Alves quien jugó para equipos como el FC Barcelona de España, la Juventus de Turín en Italia, París Saint–Germain en Francia, Pumas de la Unam en México y Sao Paulo FC en Brasil.

El exinternacional brasileño expresó su satisfacción por participar en la actividad, en donde también envió un mensaje de aliento y esperanza para los participantes y el público que estuvo presente en la final del torneo.

“Hoy es un día muy especial, porque hoy es un día de jugar por el barrio y, cuando me llamaron, yo estaba retirado y me dijeron: ‘Pero hay que jugar por el barrio’, y pues digo: ‘Vale’, y saqué mi camiseta. Y hoy yo vengo aquí para jugar por el barrio, pero de una manera diferente. Yo sé que todos aquí me conocen por todo lo que yo me dedico con el futbol, con la fama, con todo lo que la mayoría de la gente sueña, pero hoy yo vengo aquí para presentarme que no solo es bien jugar por el barrio, sino que jugar por el equipo celestial, que eso no hay precio, y vengo hoy a invitar al barrio para que ustedes también jueguen por el equipo celestial”, afirmó Alves durante su presentación.

Según explicó Dávila, la participación de Alves se logró gracias a que los directores del proyecto Juega por Tu Barrio, Andrés Zaparolli y Mario Coyoy, forman parte de la congregación que trajo al exfutbolista a Guatemala para dar su testimonio este 14 de junio en su sede ubicada en la carretera a El Salvador.

La participación de Dani Alves, así como los encuentros de las finales y el partido de Estrellas del Futbol, fueron transmitidos por medio de las redes sociales de Juega por Tu Barrio.

Previo al desarrollo de los partidos finales del torneo, el exinternacional brasileño Dani Alves envió un mensaje de motivación para todos los niños y los asistentes a la actividad, en el cual los instó a seguir adelante y a confiar en cumplir sus sueños y metas.. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza).

Labor extraordinaria

Martín Machón exfutbolista guatemalteco que militó en equipos profesionales de Guatemala, México y Estados Unidos, destacó la labor realizada por los organizadores del torneo Juega por Tu Barrio. Afirmó que por medio del deporte se pueden inculcar valores y perseverancia a todos los niños y adolescentes que participaron en el torneo.

“Me parece que es una labor extraordinaria. Juega por Tu Barrio hay que, con lo que uno puede, poner su granito de arena y de nuestra parte es poder venir, jugar un poquito de futbol, sobre todo los padres de familia se acuerdan de uno y pasar un ratito alegre y que la niñez y la juventud pueda ver que a través del deporte realmente se puede salir adelante”, afirmó Machón.

El exfutbolista también brindó un mensaje a todos aquellos niños y jóvenes que desean lograr sus sueños por medio del futbol para que sigan adelante.

“Hay que continuar, hay que seguir entrenando, hay que seguir estudiando y hay que seguir preparándose. El camino, en este caso del futbolista, no es sencillo, pero tampoco es imposible. Hoy tuvieron acá a varios jugadores, varios exjugadores que tuvieron el éxito a través del futbol y que puedan darse cuenta de que, al final, ellos pueden lograrlo”, aseguró.

Alegría y felicidad

Juan Diego uno de los niños integrantes del equipo Palermo FC que jugó la final en la categoría 2014–2015 expresó su felicidad por llegar junto a sus amigos y compañeros a disputa el último partido para obtener el título de Héroes del Barrio en el torneo.

“Se siente bien, se siente alegre de verdad. Nos esforzamos y dimos todo para llegar aquí. Tuvimos que entrenar y seguir entrenando para poder llegar aquí, también gracias a nuestro profe por seguirnos entrenando y podernos dar la motivación para poder llegar aquí”, aseguró.

También envió un mensaje a todos los niños y adolescentes “para que puedan seguir entrenando y esforzándose para alcanzar sus objetivos”.



