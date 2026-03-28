Juega por tu Barrio reúne a más de 300 entrenadores en su primer congresillo oficial

Más de 300 entrenadores de fútbol de diferentes partes de Guatemala se dieron cita este sábado en Ciudad Cayalá para participar en el Primer Congresillo Oficial de Juega por tu Barrio, una iniciativa que busca fortalecer la formación de los niños y jóvenes guatemaltecos a través del deporte. El evento estuvo dirigido a "El Profe", esa figura presente en cada barrio y comunidad que entrena equipos de fútbol base con pocos recursos pero con mucha vocación.

El congresillo incluyó la presentación del manual y reglamento oficial del programa, así como la entrega de herramientas de entrenamiento a los equipos participantes. La jornada contó con la cobertura oficial de Prensa Libre y Guatevisión, y reunió a entrenadores llegados desde distintos departamentos del país con el objetivo de conocer el sistema que sostendrá el proyecto en cada cancha de Guatemala.

Entre los asistentes destacó la presencia de Selvin Chajón, entrenador oriundo del departamento de Santa Rosa, quien viajó con uno de sus equipos para participar en el congresillo y dar a conocer el talento que existe fuera de la capital. "Nuestro objetivo con el congresillo es dar a conocer todo el talento que hay en el deporte en Guatemala y en los departamentos", afirmó el entrenador, quien junto a su padre dirige tres equipos de distintas edades en su comunidad.

El fútbol como herramienta de formación

El mensaje central del evento fue claro: Juega por tu Barrio no es solo un torneo de fútbol. Es un programa de formación de carácter e identidad para los niños que participan en él, con valores que se trabajan semana a semana dentro y fuera de la cancha. El programa contempla un sistema de frases y valores que los entrenadores deberán transmitir a sus jugadores a lo largo de toda la temporada.

Chajón también tocó una realidad que muchos entrenadores de base conocen de cerca. "Hay niños que se desarrollan bien y que tienen talento, pero muchas veces por sus necesidades económicas no pueden darse a conocer", señaló el entrenador de Santa Rosa, resumiendo en pocas palabras el propósito de un proyecto que busca precisamente darle visibilidad y oportunidades a esos jóvenes que de otra manera quedarían fuera del radar del fútbol organizado.

La iniciativa también contempla reuniones virtuales semanales entre los entrenadores y los líderes del programa, así como la presentación gradual de patrocinadores y premios que mantendrán motivados a los participantes a lo largo del torneo. Juega por tu Barrio arranca así un proceso que sus organizadores describen como el campeonato más ordenado y formativo que Guatemala haya visto.