Tres combinaciones de resultados que podrían impactar la pelea por el descenso de la Liga Nacional

Xinabajul y Achuapa buscan pasar de la barrera de los 40 puntos en la tabla acumulada, pero una combinación de resultados en la fecha 15 podría apretar aún más la lucha por no perder la categoría.

Este martes 1 de abril la fecha 15 del futbol guatemalteco se desarrollará con un partido de alto riesgo entre Achuapa y Xinabajul Huehue, mismo que podría ser uno de los duelos determinantes en la tabla acumulada de la Liga Nacional.

Actualmente el equipo que está en la posición no deseada del descenso es el Deportivo Marquense, pero no todo es malo para los leones indomables, ya que unos resultados en la fecha 15 podrían aportarle a mantener la esperanza de continuar en Liga Nacional viva.

Para que el panorama se vea claro para Marquense deben suceder algunas cosas, como un marcador que le convenga en el duelo entre Achuapa y Xinabajul que se desarrolla este 1 de abril, y su propio resultado contra Comunicaciones en el estadio Marquesa de la Ensenada.

Por otro lado, Mixco, que es otro de los equipos que no pueden relajarse para no entrar en pelea por mantener la categoría, no cuenta con partido programado, entonces será determinante lo que pueda hacer el equipo de Hernán Medford en la jornada.

Tres resultados que impactarían en la pelea por el descenso en la Liga Nacional

El primero de los resultados que podría impactar en la tabla acumulada es un empate entre Achuapa y Xinabajul. Los cebolleros tienen 36 puntos y los huehuetecos 37, si ninguno logra hacerse con los tres puntos en juego, solo apretaría más la clasificación, ya que Marquense, último con 29 unidades, quedaría a tres victorias de darles caza a ambos.

Otro resultado que podría impactar en la pelea por el descenso es el que Guastatoya firme ante Cobán Imperial como visitante.

Cobán es el actual líder (pese a que tiene dos partidos más) y se mantiene en buena forma. El cuadro pecho amarillo debe visitar el estadio José Ángel Rossi, un recinto en donde los príncipes azules han ganado cinco de sus siete partidos esta temporada. Un triunfo cobanero sobre Guastatoya haría que este último no pueda tomar distancia con respecto al último clasificado.

Finalmente, un triunfo de Marquense sobre Comunicaciones cerraría una fecha en la cual la lucha por no perder la categoría volvería a apretarse.

Si estos resultados se llegan a dar, la parte baja de la clasificación en la Liga Nacional luciría de esta manera: