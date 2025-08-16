Triunfo 3-2 de Aurora FC frente a Antigua GFC

Aurora FC y Antigua GFC protagonizaron un encendido partido en la fecha 5 del Apertura y el anfitrión se quedó con la victoria por 3 a 2. El equipo de Saúl Phillip demostró su efectividad y dejó sin opciones a su rival en un enfrentamiento que no dio respiro. Los goles de Robinson Flores (35′ 1T) y Milton Maciel (23′ 2T) para el conjunto de Mauricio Tapia no fueron suficientes, ya que Aurora FC lo superó con las anotaciones de Nicolas Lovato (12′ 1T), Andres Echeverria (42′ 1T) y Jafet Soriano (45′ 1T), culminando en una jornada de celebración.

La figura del partido fue Nicolas Lovato. El delantero de Aurora FC mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Andres Echeverria fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Aurora FC mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

El estratega de Aurora FC, Saúl Phillip, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Liborio Sánchez en el arco; Carlos Monterroso, José Manuel Lemus, Jafet Soriano y Klisman García en la línea defensiva; Daniel Baján, Allan García y José Luis Vivas en el medio; y Andres Echeverria, Alejandro Galindo y Nicolas Lovato en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Mauricio Tapia salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Luis Morán bajo los tres palos; Héctor Prillwitz, José Ardón, Juan Osorio y Enzo Fernández en defensa; Brandon De León, José Espinoza, Óscar Castellanos y Robinson Flores en la mitad de cancha; y Juan Francisco Apaolaza y Jostin Daly en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Municipal Guillermo Slowing fue Erick Orozco.

Para la siguiente fecha, Aurora FC actuará de local frente a Cobán Imperial, mientras que Antigua GFC recibirá a Mixco.

Con este resultado, el anfitrión acumula 10 puntos a lo largo del certamen y ocupa el tercer puesto. Por su parte, la visita suma 9 unidades y se ubica en el cuarto lugar.

Cambios en Aurora FC

76′ 2T – Salieron Nicolas Lovato por Diego Ruiz y Alejandro Galindo por Pablo Mingorance

89′ 2T – Salieron José Luis Vivas por Alex Díaz y Daniel Baján por Jorge Batres

Amonestados en Aurora FC:

7′ 2T Jafet Soriano (Conducta antideportiva), 19′ 2T Jorge Ortiz (Conducta antideportiva), 22′ 2T Saúl Phillip (Conducta antideportiva) y 44′ 2T José Luis Vivas (Conducta antideportiva)

Cambios en Antigua GFC

45′ 2T – Salieron Brandon De León por Selvin Sagastume y Óscar Castellanos por Milton Maciel

61′ 2T – Salió Jostin Daly por Marvin Ávila

81′ 2T – Salió Juan Francisco Apaolaza por Diego Fernández

Amonestados en Antigua GFC: