Vibrante encuentro terminó con victoria 2-1 para Marquense

Achuapa perdió 1-2 con Marquense en la fecha 13 del Clausura y la visita se quedó este domingo con los tres puntos. A los 9 minutos del primer tiempo y después de una jugada, Miguel Escobar deshizo el empate. La igualdad temporal fue establecida por Jomal Williams, en el minuto 27 de la misma etapa, con una anotación desde los doce pasos. El gol decisivo de Andy Ruiz (15′ de la segunda mitad) llegó a través de una gran jugada.

Andy Ruiz tuvo una gran actuación. El volante de Marquense anotó 1 gol.

También tuvo buen desempeño Miguel Escobar. El volante de Marquense anotó 1 gol.

El DT de Achuapa, Rafael Loredo, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Ederson Cabezas en el arco; Carlos Castrillo, Sixto Betancourt, Carlos Santos y Yeison Carabali en la línea defensiva; Edgar Macal, Randall Corado, Kevin Tiul y Alexis Matta en el medio; y Jomal Williams y Derlis Aquino en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Omar Arellano Nuño salió con una disposición táctica 3-5-2 con Javier Colli bajo los tres palos; Fernando Fuentes, Oscar Linton y Marco Rodas en defensa; David Chuc, Josué Cano, Miguel Escobar, Dylan Flores y William Amaya en la mitad de cancha; y Carlos Estrada y Diego Casas en la delantera.

Diego Ojer González fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Achuapa cumplirá con su fecha libre en esta competencia, mientras que Marquense no jugará por fecha libre y podrá descansar.

De esta manera el local está en el noveno puesto en el campeonato con 15 puntos, mientras que la visita, con 15, queda en el octavo lugar.

Cambios en Achuapa

45′ 2T – Salieron Carlos Santos por Larrson Rosales y Sixto Betancourt por Anthony Martir

67′ 2T – Salió Kevin Tiul por Erick Sánchez

74′ 2T – Salieron Derlis Aquino por Cristian González y Elvi Elington por Renato Mencía

88′ 2T – Salió Edgar Macal por Denilson Bol

Amonestados en Achuapa:

7′ 1T Carlos Santos, 7′ 1T Carlos Castrillo, 17′ 2T Kevin Tiul y 41′ 2T Edgar Macal

Cambios en Marquense

50′ 2T – Salió William Amaya por Elvi Elington

58′ 2T – Salió Miguel Escobar por Andy Ruiz

Amonestado en Marquense: