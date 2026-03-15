Vibrante encuentro terminó con victoria 2-1 para Marquense

Andy Ruiz tuvo una gran actuación. El volante de Marquense anotó 1 gol.
También tuvo buen desempeño Miguel Escobar. El volante de Marquense anotó 1 gol.
El DT de Achuapa, Rafael Loredo, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Ederson Cabezas en el arco; Carlos Castrillo, Sixto Betancourt, Carlos Santos y Yeison Carabali en la línea defensiva; Edgar Macal, Randall Corado, Kevin Tiul y Alexis Matta en el medio; y Jomal Williams y Derlis Aquino en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Omar Arellano Nuño salió con una disposición táctica 3-5-2 con Javier Colli bajo los tres palos; Fernando Fuentes, Oscar Linton y Marco Rodas en defensa; David Chuc, Josué Cano, Miguel Escobar, Dylan Flores y William Amaya en la mitad de cancha; y Carlos Estrada y Diego Casas en la delantera.
Diego Ojer González fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
Achuapa cumplirá con su fecha libre en esta competencia, mientras que Marquense no jugará por fecha libre y podrá descansar.
De esta manera el local está en el noveno puesto en el campeonato con 15 puntos, mientras que la visita, con 15, queda en el octavo lugar.
Cambios en Achuapa
- 45′ 2T – Salieron Carlos Santos por Larrson Rosales y Sixto Betancourt por Anthony Martir
- 67′ 2T – Salió Kevin Tiul por Erick Sánchez
- 74′ 2T – Salieron Derlis Aquino por Cristian González y Elvi Elington por Renato Mencía
- 88′ 2T – Salió Edgar Macal por Denilson Bol
Amonestados en Achuapa:
- 7′ 1T Carlos Santos, 7′ 1T Carlos Castrillo, 17′ 2T Kevin Tiul y 41′ 2T Edgar Macal
Cambios en Marquense
- 50′ 2T – Salió William Amaya por Elvi Elington
- 58′ 2T – Salió Miguel Escobar por Andy Ruiz
Amonestado en Marquense:
- 35′ 2T Javier Colli