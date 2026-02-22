Victoria de Xelajú sobre Mixco por 2-1

En la fecha 8 del Clausura, el dueño de casa se hizo fuerte de local y se quedó con el triunfo este domingo ante Mixco. En el minuto 2 del primer tiempo, Antonio López anotó el 1-0 con un penal. El 2 a 0 fue obra de Derrikson Quirós al enviar el balón al fondo de la malla rival después de un disparo (10′ de la misma mitad). Mixco tuvo su recompensa cuando Esteban Garcia consiguió el descuento al minuto 33′ de la segunda etapa a través de una jugada.

El desempeño Derrikson Quirós lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Xelajú mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Esteban Garcia. El atacante de Mixco brilló al convertir 1 gol.

El DT de Xelajú, Roberto Hernández, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Nery Lobos en el arco; Raúl Calderón, Javier González, Manuel Romero y Kevin Ruíz en la línea defensiva; Maynor de León, Yilton Díaz, Antonio López y Ricardo Marquez en el medio; y Derrikson Quirós y Steven Cárdenas en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Fabricio Benítez salió con una disposición táctica 4-4-2 con Kevin Moscoso bajo los tres palos; Allen Yanes, Manuel Moreno, Diego Méndez y Aldo Luna en defensa; Christian Ojeda, Esnaydi Zúñiga, Yonathan Pozuelos y Eliser Quiñones en la mitad de cancha; y Nicolás Martínez y Facundo González en la delantera.

Walter López Castellanos fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Mario Camposeco.

En la próxima fecha, Xelajú visitará a Achuapa y Mixco jugará de local frente a Mictlán.

De esta manera el local está en el cuarto puesto en el campeonato con 13 puntos, mientras que la visita, con 8, queda en el noveno lugar.

Cambios en Xelajú

59′ 2T – Salieron Yilton Díaz por Yair Jaén y Derrikson Quirós por Elmer Cardoza

67′ 2T – Salieron Steven Cárdenas por Joffre Escobar y Ricardo Marquez por Widvin Tebalan

92′ 2T – Salió Maynor de León por Juan Cardona

Amonestados en Xelajú:

1′ 2T Maynor de León, 9′ 2T Derrikson Quirós y 40′ 2T Antonio López

Cambios en Mixco

25′ 1T – Salieron Aldo Luna por Kener Lemus y Diego Méndez por Jeshua Urizar

45′ 2T – Salieron Eliser Quiñones por Esteban Garcia y Esnaydi Zúñiga por Gabriel Arce

71′ 2T – Salió Kener Lemus por Óscar González

77′ 2T – Salió Yonathan Pozuelos por Michael Moreira

Amonestados en Mixco: