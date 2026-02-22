Victoria de Xelajú sobre Mixco por 2-1

El desempeño Derrikson Quirós lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Xelajú mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.
Otro jugador que tuvo gran partido fue Esteban Garcia. El atacante de Mixco brilló al convertir 1 gol.
El DT de Xelajú, Roberto Hernández, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Nery Lobos en el arco; Raúl Calderón, Javier González, Manuel Romero y Kevin Ruíz en la línea defensiva; Maynor de León, Yilton Díaz, Antonio López y Ricardo Marquez en el medio; y Derrikson Quirós y Steven Cárdenas en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Fabricio Benítez salió con una disposición táctica 4-4-2 con Kevin Moscoso bajo los tres palos; Allen Yanes, Manuel Moreno, Diego Méndez y Aldo Luna en defensa; Christian Ojeda, Esnaydi Zúñiga, Yonathan Pozuelos y Eliser Quiñones en la mitad de cancha; y Nicolás Martínez y Facundo González en la delantera.
Walter López Castellanos fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Mario Camposeco.
En la próxima fecha, Xelajú visitará a Achuapa y Mixco jugará de local frente a Mictlán.
De esta manera el local está en el cuarto puesto en el campeonato con 13 puntos, mientras que la visita, con 8, queda en el noveno lugar.
Cambios en Xelajú
- 59′ 2T – Salieron Yilton Díaz por Yair Jaén y Derrikson Quirós por Elmer Cardoza
- 67′ 2T – Salieron Steven Cárdenas por Joffre Escobar y Ricardo Marquez por Widvin Tebalan
- 92′ 2T – Salió Maynor de León por Juan Cardona
Amonestados en Xelajú:
- 1′ 2T Maynor de León, 9′ 2T Derrikson Quirós y 40′ 2T Antonio López
Cambios en Mixco
- 25′ 1T – Salieron Aldo Luna por Kener Lemus y Diego Méndez por Jeshua Urizar
- 45′ 2T – Salieron Eliser Quiñones por Esteban Garcia y Esnaydi Zúñiga por Gabriel Arce
- 71′ 2T – Salió Kener Lemus por Óscar González
- 77′ 2T – Salió Yonathan Pozuelos por Michael Moreira
Amonestados en Mixco:
- 39′ 1T Manuel Moreno y 9′ 2T Kener Lemus