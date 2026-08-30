Video: Aisha Solórzano marcó el gol de la victoria de Juárez sobre Cruz Azul

La jornada 5 de la Liga MX Femenil dejó una imagen especial para el fútbol guatemalteco. FC Juárez y Cruz Azul se midieron en la frontera con dos legionarias chalinas como protagonistas Aisha Solórzano por el local y Ana Lucía Martínez por las visitantes.

El partido fue intenso y equilibrado durante gran parte de los 90 minutos. Cruz Azul apostó por la velocidad de Ana Lucía Martínez mientras Juárez respondió con presión alta y dominio del mediocampo en un primer tiempo que terminó sin goles.

En el tramo final apareció Aisha Solórzano para marcar la diferencia. La delantera guatemalteca sacó un potente remate que terminó en el fondo de la portería para poner el 1-0 definitivo que le dio los tres puntos a Juárez.

Solórzano disputó 88 minutos y abandonó el campo entre aplausos tras ser reconocida como la figura del partido. Ana Lucía Martínez por su parte permaneció en cancha hasta el minuto 54 cuando fue sustituida.

Solórzano no ocultó su satisfacción tras el pitazo final. "Estoy muy feliz era un partido importante para nosotras y logramos la victoria" afirmó la delantera guatemalteca que encadenó su segundo gol consecutivo con el conjunto fronterizo en lo que refleja su mejor momento con Juárez.

"Me alegra que estén llegando los goles al final de cuentas es lo que necesita un delantero" señaló Solórzano quien también tuvo palabras de agradecimiento para la afición que se hizo presente en el estadio para apoyar al equipo en la victoria.