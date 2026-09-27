Video: Aisha Solórzano marcó un hat-trick ante Tijuana y se convierte en la figura de las Bravas

Aisha Solórzano vivió una noche soñada en el Estadio Olímpico Benito Juárez. La delantera guatemalteca firmó su primer hat-trick con las Bravas en la goleada 5-1 sobre las Xolas de Tijuana en la jornada 9 del Apertura 2026 en lo que fue su actuación más destacada desde que llegó al fútbol mexicano.

El partido comenzó con Aurélie Kaci abriendo el marcador para Juárez. Solórzano apareció después con sus dos primeros goles aprovechando los espacios que dejaba la defensa de Tijuana con diagonales retrasadas y balones a la espalda de la zaga en lo que encaminó la goleada desde el primer tiempo.

34’ ⏱️ | 🏇 JUA 3–0 XOL 🐕

🚨🏇 ¡GOOOOOOL DE LAS BRAVAS!



¡DOBLETE DE AISHA SOLÓRZANO! 🔥 La delantera vuelve a aparecer y firma el tercero de Juárez en el duelo fronterizo. #JUAvsXOL pic.twitter.com/LPdmwQjwkh — Liga Femenil BBVA (@LigaBBVAFemenil) September 27, 2026

Tras el descuento de Trudi Carter para las Xolas en la segunda mitad Solórzano no bajó el ritmo. La guatemalteca completó su triplete con un remate de parte interna desde la banda izquierda que colocó el balón en una zona imposible para la portera antes de que Blanca Solís cerrara el 5-1 desde el punto penal.

La actuación tuvo además un sabor especial. Solórzano militó en Tijuana antes de llegar a Juárez por lo que el hat-trick se produjo justamente ante uno de sus exequipos en lo que añadió un ingrediente extra a una noche ya histórica para la chapina.

Con este resultado Juárez encadenó su sexta victoria consecutiva y llegó a 21 puntos para instalarse en la parte alta de la tabla. Solórzano llega a siete goles en el torneo y cinco en sus últimos dos partidos consolidándose como una de las atacantes más determinantes de la Liga MX Femenil.