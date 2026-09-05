Video: Así fue el debut de Marvin “Titi” Ávila en Brasil: asistencia y victoria con São Paulo

La espera terminó para Marvin Ávila. El juvenil guatemalteco de 18 años debutó oficialmente con la categoría Sub-20 de São Paulo FC en Brasil y lo hizo de la mejor manera posible al ser titular y participar directamente en el gol de la victoria ante Deportivo Brasil en el Campeonato Paulista.

El guatemalteco regresó a Brasil tras su participación con la Selección Sub-20 en el Premundial de Concacaf donde Guatemala no logró clasificar al Mundial de la categoría 2027. De vuelta en São Paulo se incorporó a las órdenes del técnico Julio Baptista exfutbolista brasileño recordado por su paso con el Real Madrid.

El debut llegó en la jornada 14 del Campeonato Paulista Sub-20. Ávila recibió la confianza del técnico para ser titular con el dorsal 11 y respondió con una actuación destacada que dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico del conjunto paulista durante los 75 minutos que estuvo en el campo.

La jugada más importante de su debut llegó al minuto 46. Ávila desbordó por el costado izquierdo ante la marca de dos rivales sacó un centro preciso al segundo palo y Angelo apareció para rematar cruzado y poner el 1-0 definitivo en el Estadio Ernesto Rocco en lo que fue la asistencia que selló la victoria de São Paulo.

Un primer paso positivo en Brasil

El debut representa un primer paso importante en la aventura brasileña del joven chapín. Ávila llega a São Paulo procedente de Antigua GFC club con el que debutó en la Liga Nacional y conquistó dos títulos antes de emprender su aventura en el fútbol sudamericano.

En las selecciones juveniles de Guatemala Ávila ha pasado por las categorías Sub-15 Sub-17 y Sub-20. A principios de año disputó un amistoso con la Selección Mayor ante Canadá por lo que continúa siendo una de las opciones jóvenes que el técnico Luis Fernando Tena podría tomar en cuenta para el futuro.

Con este debut Marvin "Titi" Ávila comienza a escribir su historia en el fútbol brasileño. El guatemalteco buscará consolidarse en la Sub-20 de São Paulo y seguir sumando minutos en una de las principales canteras del fútbol sudamericano en lo que es el inicio de una aventura que promete ser muy importante en su carrera profesional.