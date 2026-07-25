Video: Así fue el golazo de César Archila en la victoria de Municipal sobre Mixco

Municipal comenzó la defensa de su título en el Torneo Apertura 2026 con una victoria 2-0 sobre Deportivo Mixco en el estadio Manuel Felipe Carrera en una noche donde el protagonista fue César Archila con un golazo de larga distancia que abrió el marcador al filo del descanso.

El mediocampista escarlata recibió el balón fuera del área cuando parecía que la primera parte terminaría sin goles y sacó un potente derechazo que se coló en el ángulo de la portería defendida por Kevin Moscoso en lo que fue uno de los goles más espectaculares del arranque del torneo chapín.

Con este resultado, Municipal sumó sus primeros tres puntos del Apertura 2026 y comenzó con éxito la defensa de su título 33. Por su parte, Deportivo Mixco arrancó el campeonato con una derrota y buscará recuperarse en las próximas jornadas.

En la segunda mitad, Cristian Hernández amplió la ventaja desde el punto penal al minuto 63, luego de que el árbitro Stib Morales confirmara la infracción tras revisar la jugada mediante el Football Video Support (FVS).

El partido también pasó a la historia por ser el primero disputado en el estadio El Trébol con el uso del FVS. El sistema volvió a utilizarse minutos después para descartar una posible pena máxima reclamada por Deportivo Mixco.