VIDEO | Así fue el golazo de Darwin Lom, que vuelve a brillar con The Strongest

El delantero guatemalteco Darwin Gregorio Lom volvió a destacar en el futbol boliviano al marcar un gol en la victoria de The Strongest por 3-0 sobre San Antonio Bulo Bulo, en partido de la jornada 17 de la Liga de Bolivia disputado en el estadio Félix Capriles, en Cochabamba.

Después de perderse el partido anterior por suspensión, el atacante regresó al once titular del conjunto aurinegro y marcó un gol que confirma su buen momento y su importancia en el equipo dirigido por Antonio Carlos Zago.

Jaime Arrascaita abrió el marcador al minuto 41, tras una asistencia de Adrián Estacio, para colocar el 1-0 a favor del cuadro atigrado. Antes del descanso, San Antonio Bulo Bulo sufrió la expulsión de Líder Yanarico después de una revisión del VAR y quedó con 10 jugadores.

Darwin Lom amplió la ventaja en el segundo tiempo. Al minuto 50, tras una falta sobre Estacio dentro del área, el guatemalteco cobró el penal. Con una definición a lo Panenka, engañó al guardameta rival y marcó el 2-0.

El delantero estuvo cerca de conseguir un doblete en la recta final. Al minuto 77 envió el balón al fondo de la red, pero la anotación fue anulada por una incidencia previa en la jugada.

The Strongest mantuvo el control del partido y sentenció la goleada en el tiempo agregado por medio de Gabriel Sotomayor, quien marcó el 3-0 al minuto 90+8.

⚽️🔥 ¡FINAL EN EL FÉLIX CAPRILES!



The Strongest venció 3-0 a San Antonio Bulo Bulo por la Fecha 17. Arrascaita abrió el marcador, Darwin Lom amplió de penal y Sotomayor sentenció en el 98'. 🟡⚫️



🏆 MVP: Jaime Arrascaita#EntelGol #EntelTV #LigaBoliviana #Fecha17 pic.twitter.com/CYUccsiou9 — Entel Gol (@entelgol) August 26, 2026

Con esta anotación, Darwin Lom mantiene su buen momento goleador y se consolida como una de las principales figuras ofensivas del conjunto paceño. Tras este resultado, The Strongest se mantiene en la tercera posición de la tabla con 33 puntos. Su próximo partido será frente a Real Tomayapo.