Video: doblete de Ana Lucía Martínez le dio la victoria a Cruz Azul ante Necaxa

Ana Lucía Martínez volvió a ser la figura de Cruz Azul Femenil. La delantera guatemalteca anotó dos goles para darle a La 'Máquina' la victoria 2-0 sobre Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes en el cierre de la actividad sabatina de la jornada 10 del Apertura 2026.

La chapina abrió el marcador al minuto 41 con un penal que la portera Adriana Meza no pudo detener. Ya en el segundo tiempo Martínez selló el triunfo al minuto 75 definiendo un contragolpe tras una asistencia precisa de Brenda Cerén que dejó atrás a toda la defensa de Necaxa.

Cruz Azul salió con la obligación de sumar tres puntos para no alejarse de la zona de liguilla y lo hizo con orden. Bajo la dirección de Raúl Gutiérrez La Máquina neutralizó los intentos de reacción de las hidrocálidas y aprovechó las dos llegadas más claras de Martínez para quedarse con los tres puntos como visitante.

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Cruz Azul se aferra a la liguilla

Con este resultado Cruz Azul llega a 15 puntos tras diez jornadas en el Grupo A igualada en unidades con Santos aunque con peor diferencia de goles. Las Celestes se mantienen a cuatro puntos de Toluca que ocupa el cuarto lugar y el último boleto directo a la siguiente fase del torneo.

Para Necaxa el panorama sigue siendo muy complicado. Las Centellas sumaron su décima derrota consecutiva en el torneo y permanecen sin puntos en el último lugar del Grupo, en lo que es el peor arranque del certamen para cualquier equipo del Apertura 2026 Femenil.

Martínez sigue siendo la referencia ofensiva de Cruz Azul en este torneo. La guatemalteca acumula varios goles en el Apertura 2026 y se consolida como una de las jugadoras más determinantes del equipo celeste en su lucha por meterse a la liguilla de la Liga BBVA Femenil.