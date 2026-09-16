VIDEO | Marvin Ávila anota su primer gol con São Paulo Sub-20

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VIDEO | Marvin Ávila anota su primer gol con São Paulo Sub-20

El delantero guatemalteco fue titular y marcó el tanto del triunfo ante União São João, en un nuevo paso de su crecimiento en Brasil y con la mira puesta en volver a tener protagonismo con la Selección Mayor.

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El delantero guatemalteco celebra con euforia su primer gol con el conjunto del Sao Paulo. (Foto Prensa Libre: São Paulo FC).

Marvin Ávila celebra su primer gol con el São Paulo Sub-20, que derrotó 1-0 al União São João en el Campeonato Paulista. (Foto Prensa Libre: São Paulo FC).

El futbolista guatemalteco Marvin Ávila continúa ganando protagonismo en Brasil y este miércoles vivió uno de sus momentos más importantes desde su llegada al São Paulo FC, al marcar su primer gol con la categoría Sub-20.

Ávila fue titular y anotó el único tanto en la victoria 1-0 sobre União São João, en la última jornada de la primera fase del Campeonato Paulista Sub-20. Su gol le permitió al conjunto paulista cerrar esta etapa con un triunfo y, en lo individual, significó una recompensa al buen momento que atraviesa el joven atacante.

El guatemalteco ya suma varios partidos apareciendo desde el inicio y sus actuaciones han comenzado a llamar la atención dentro de la estructura juvenil del club brasileño. Su presencia constante en el once le ha permitido adquirir mayor experiencia y confianza en un futbol de alta exigencia, mientras continúa su proceso de adaptación a un nuevo país y a una competencia diferente.

El primer gol con São Paulo llega en un momento especial para Ávila, quien poco a poco comienza a asumir un papel más importante dentro del equipo. La anotación ante União São João también representa un impulso para un jugador que busca seguir creciendo y ganarse un espacio cada vez más importante.

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Su evolución en Brasil, además, empieza a abrir nuevamente la conversación alrededor de la Selección Nacional de Guatemala. Ávila comienza a tocar la puerta del combinado absoluto que dirige Luis Fernando Tena, especialmente en un nuevo proceso en el que el técnico mexicano busca contar con alternativas para fortalecer al equipo nacional.

El atacante ya tuvo su primera experiencia con la Selección Mayor. Su debut se produjo en el partido frente a Canadá, disputado en el BMO Stadium de Los Ángeles, una oportunidad que le permitió conocer de primera mano el nivel y la exigencia del combinado absoluto.

Ahora, su crecimiento en São Paulo le brinda nuevos argumentos para aspirar a ser tomado en cuenta con mayor frecuencia. La continuidad como titular y su primera anotación con el Sub-20 son señales positivas para un futbolista que todavía tiene margen para seguir desarrollándose.

Para Ávila, el desafío será mantener esa progresión y aprovechar cada oportunidad en Brasil. Para Tena, mientras tanto, su evolución representa una alternativa que puede seguir de cerca dentro de la renovación y construcción de la Selección Nacional.

El primer gol con São Paulo no solo quedará como un momento especial en su aventura brasileña. También puede marcar el inicio de una etapa en la que Marvin Ávila busque convertirse en un habitual de la Selección Mayor de Guatemala.

ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

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