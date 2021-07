VIDEOS. Juan Carlos Plata, Erick Miranda y Carlos ‘el Pescado’ Ruiz, los que le anotaron a México, recuerda la Concacaf

Cada vez que se habla de un partido entre las selecciones de México y Guatemala, surgen los nombres de Juan Carlos Plata, Érick Miranda y Carlos Ruiz, escribió la Concacaf. Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL.

El sitio del ente rector del futbol en el área destaca al exdelantero de Municipal y la Sele, Juan Carlos Plata porque anotó 35 goles con Guatemala, cuatro de ellos ante México y otro a más contra Trinidad y Tobago, equipo que también será rival del Azul y Blanco en el cierre de la fase de grupos el 18 de julio.

Guatemala juega este miércoles 14 de julio ante México en el estadio Cotton Bowl a las 19:30 horas. La Bicolor ya hizo el reconocimiento de la cancha y espera sacar un resultados positivo de este juego.

De las memorias imborrables dejadas por Plata con la camisa de Guatemala, fue un doblete a México en un partido amistoso internacional el 18 de noviembre en 1998.

Durante la Copa Oro 2002, en el estadio el Rose Bowl en Pasadena, California, Plata marcó el primer gol oficial contra México. Fue un golazo al minuto 36 minutos. Al final los mexicanos ganaron tres goles a uno.

Plata marcó cuatro goles en la Copa Oro. Los tantos fueron ante México, Jamaica, Brasil y Trinidad y Tobago. Ese gol que le marcó a los aztecas los presenciaron 31 mil 244 aficionados, quienes abarrotaron aquel estadio.

La Concacaf recordó también a Carlos ‘el Pescado’ Ruiz, como de los jugadores que le marcaron a México en una Copa Oro.

Fue el 19 de junio de 2011. La bicolor la dirigía el paraguayo Ever Hugo Almeida. Aquella vez el Fish le marco a Alfredo Talavera. El juego fue en el New Meadowlands de New Jersey, ahora MetLife. Lo presenciaron 78 mil 807 aficionados. Ruiz consiguió ocho goles en este torneo de selecciones de Concacaf.

El exdefensa de la Sele, Erick Miranda, fue el primero en marcarle a México. Fue un 17 de febrero de 2000 en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, California.

El encuentro terminó con un empate 1-1; por los aztecas anotó Emilio Mora; a los guatemaltecos los dirigía el mexicano-uruguayo Carlos Miloc.

La última vez que ambas selecciones se enfrentaron en Estados Unidos fue el 13 de julio de 2015, un empate sin goles en el University Phoenix Stadium ante más de 62 mil seguidores, Guatemala tenía como entrenador a Víctor Hugo Monzón y a los aztecas a Miguel Herrera.

El siguiente rival de Guatemala será Trinidad y Tobago el 18 de julio, una selección a la que ya enfrentó en cuatro ocasiones, de ellas lograron una victoria, un empate y dos derrotas.

En la edición del 2000 Guatemala se midió a las dos selecciones rivales de esta misma ocasión, frente a los mexicanos igualaron (1-1) y ante los trinitarios perdieron (4-2).

*Información de Concacaf.com