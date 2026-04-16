VIVO l Malacateco vs. Cobán Imperial protagonizan un duelo crucial en la jornada 20 del Clausura 2026

Este jueves 16 de abril, a las 19.00 horas, Deportivo Malacateco disputará uno de los partidos más importantes de su historia reciente cuando reciba en el estadio Santa Lucía a Cobán Imperial, en duelo correspondiente a la fecha 20 del Torneo Clausura 2026.

Para Malacateco, este enfrentamiento representa un duelo directo por la permanencia en la Liga Nacional. El club, acostumbrado a pelear por títulos en el futbol guatemalteco, vive en este torneo una realidad distinta, ya que se encuentra en zona de descenso en la tabla acumulada, con riesgo de perder la categoría.

Malacateco está obligado a ganar si quiere mantener opciones de seguir en la máxima categoría, en un campeonato en el que no ha logrado la regularidad necesaria para salir de los últimos lugares.

Al frente tendrá a Cobán Imperial, que tampoco llega en una posición cómoda. El equipo cobanero también necesita sumar puntos, ya que se encuentra comprometido en la tabla acumulada y busca asegurar su permanencia. Por ello, el partido se perfila como un duelo cerrado, en el que la presión y el resultado serán determinantes para ambos equipos.

Con mucho en juego y sin margen de error, el estadio Santa Lucía será escenario de un encuentro que puede marcar el futuro de Malacateco y Cobán Imperial en la Liga Nacional.