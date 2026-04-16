VIVO l Xelajú MC vs. Achuapa por la jornada 20 del Torneo Clausura 2026

La jornada 20 del Torneo Clausura 2026 finalizará en el estadio Mario Camposeco, en Quetzaltenango, cuando Xelajú MC reciba a Deportivo Achuapa a las 21.00 horas.

Chivos y cebolleros se enfrentarán en un duelo clave, especialmente para Achuapa, que ocupa el último lugar en la tabla acumulada, donde el margen de error es mínimo. Los jutiapanecos suman 43 puntos y están obligados a buscar la victoria si no quieren perder la categoría en el futbol nacional. Por ello, la presión será alta en esta visita a Quetzaltenango, donde ganar es una obligación.

Por su parte, Xelajú MC buscará un triunfo para mantenerse en la pelea por los primeros puestos. El equipo altense anunció en días recientes la salida de dos jugadores: el guatemalteco Gerardo Gordillo y el ecuatoriano Orlín Quiñónez, movimientos que no cambian su objetivo de seguir como protagonista del torneo.